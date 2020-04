Ya son 19 los pacientes que se han recuperado de COVID-19 en Santander

Desde el pasado jueves Santander mantiene una cifra de 33 casos confirmados de COVID-19. Estos diagnósticos se han registrado tras la toma de al menos 1.489 muestras.

Además de esta buena noticia, la Gobernación de Santander anunció este lunes que otros cinco pacientes se han recuperado de la enfermedad, para un total de 19 personas.

Lea también: Este lunes Minsalud confirmó 184 casos nuevos por Coronavirus en Colombia.

Se trata de un hombre de 25 años en Bucaramanga y cuatro mujeres, dos de ellas en Bucaramanga de 26 y 54 años, una joven de 20 años en Curití y otra en Cimitarra de 26 años.

No obstante, el Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, solicitó a la ciudadanía a no bajar la guardia y acatar las medidas de protección ante el coronavirus, teniendo en cuenta que en algunos casos esta enfermedad puede ser silenciosa y no generar síntomas.

Lea también: Aislamiento preventivo obligatorio irá hasta el 11 de mayo.

Panorama en Santander

El primer caso de COVID-19 en Santander fue identificado el pasado 17 de marzo, correspondiente a un hombre de 24 años que regresó de España. Desde entonces, otras 32 personas han sido diagnosticadas con la enfermedad en el departamento.

A la fecha, se registra el fallecimiento de un hombre trabajador que no superaba los 50 años en Barrancabermeja. Uno de los pacientes recibe atención en una Unidad de Cuidados Intensivos y 12 más permanecen en casa. Los 19 restantes ya se recuperaron de la enfermedad.

Lea también: ¿Cuántas muestras de COVID-19 se han procesado en Santander?

Según el reporte de la Gobernación de Santander, 13 de los casos han sido importados. Otras cinco personas adquirieron el virus al tener contacto con estos casos provenientes del exterior, que a su vez infectaron a otras tres personas. Entre tanto, está por establecerse cómo se contagiaron los otros 12 pacientes.

En Bucaramanga se contabilizan 14 casos, en Floridablanca nueve, en Barrancabermeja seis, en Cimitarra dos, mientras que en Concepción y Curití tienen un caso cada uno.

En Santander el coronavirus ha afectado a 17 mujeres y 16 hombres.

Lea también: Aislamiento inteligente ya genera ‘choques’ entre Duque y mandatarios locales.