“Yo hice lo correcto. Me parece injusto lo que está pasando en este momento conmigo. Yo seguí el proceso que indica la plataforma. Ellos me llamaron, yo no los llamé a ellos, ellos se contactaron conmigo para que me aplicara la vacuna y yo asistí a la cita. Ellos tomaron mi documento, corroboraron la información”, comentó.

Frente a la polémica que desató, el médico manifestó que “hay otros especialistas que están en cuidado intensivo, que están en contacto directo todo el tiempo con el COVID, pero yo también expongo mi vida”.

¿Qué dice la Foscal?

Mediante un comunicado, la clínica Foscal aseguró que ha cumplido con todas las normas dispuestas por el Ministerio de Salud para que la población priorizada acceda a la vacuna contra el COVID-19.

La clínica en el comunicado explicó que “no ha encubierto a ninguna persona para que pueda saltarse la priorización fijada por el Gobierno Nacional”.

Además aseguraron que serán las autoridades competentes quienes decidan si existió algún tipo de engaño para desconocer la priorización en la vacunación al personal de primera línea.

Por su parte, el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, explicó que el especialista no se encuentra en el listado del primer lote de vacunas que llegó a la Foscal.

“El especialista informa que fue llamado y agendado por el Ministerio de Salud, pero el ministerio no tiene esa función de agendar cita. Esa es una responsabilidad directa de la IPS. Estamos averiguando este caso. Vamos a analizar el hecho, que será llevado al comité de ética médica para revisar qué sanción, si disciplinaria o administrativa, puede acarrear este especialista”, dijo Villamizar.

Frente a ello, el cirujano Camilo Reyes asegura tener el registro de las llamadas y los correos electrónicos que comprobarían el proceso que adelantó con el Ministerio de Salud.

No obstante, sostiene que ninguna entidad se ha comunicado con él para iniciar ningún proceso de investigación.