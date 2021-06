Lebrija, 1050 metros de altura. En la mañana del 17 de junio, Claudia León encontró en su reserva natural, El Manantial de la Aurora, a la Antiblemma solina, una mariposa nocturna de apenas tres centímetros de envergadura y cuyas alas, de color café amarillento, están adornadas con una delicada filigrana de líneas sinuosas negras, que forman áreas redondeadas de color pardo-rojizo, a manera de delicadas escamas.

A las mariposas nocturnas se las conoce como polillas y Claudia, aunque no muy aficionada a este tipo de insectos, ya había aprendido a apreciarlas gracias a su interés por el avistamiento de aves y a un grupo de chat en el que está inscrita y donde se comparten fotografías que los amantes de estas especies.

“Entré más a ese grupo por curiosidad, que por afición, pues si bien me gustan las mariposas, las polillas me generaban cierta aversión y creo que al 99% de la humanidad le sucede lo mismo”.

Y agrega: “Me pareció preciosa, porque además parecía que tenía unas alas sobre otras, como una combinación de una capita de un contraste precioso. Entonces le tomé la foto y la mandé a ese chat”.

Y resultó ser que ¡era la primera vez que este insecto era fotografiado vivo en el mundo!

“Todos en el chat nos quedamos asombrados de lo bella que era y me puse a identificarla: me di cuenta que era una especie que sólo se conocía de Guyana y de Surinam, no estaba registrada en Colombia”, explica Rodrigo Bernal, un botánico que por más de 40 años ha estudiado la flora de Colombia, especialmente las palmas.

Así mismo, Bernal ha fotografiado mariposas y polillas desde hace más de 15 años.

“Siempre a las mariposas nocturnas la gente les tiene miedo, fastidio, agüero y lo primero que hacen es que buscan una chancleta y las aplastan. Entonces esto de mirar polillas y fotografiarlas es algo novedoso, que se está poniendo de moda poco a poco”, señala el botánico.