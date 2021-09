Al igual que en Piedecuesta, también se suspendió la entrega del PAE en Floridablanca

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Educación de Floridablanca, se evidenció que el operador no tenía listos los elementos necesarios para garantizar su distribución a toda la población escolar bene-ficiaria.

“Pudimos evidenciar que no existen todavía los suplementos nutricionales completos, por lo tanto se suspende la entrega hasta que el proveedor no garantice calidad y cantidad para cumplirle a los beneficiarios. Exigiremos al operador transparencia en el proceso y no dudaremos en actuar con mano dura y sin contemplación cada vez que se presenten irregularidades o disminución de la calidad de la alimentación escolar. El mensaje de este gobierno es que con la alimentación de nuestros niños nadie puede jugar", recalcó el funcionario.

De esta forma, en cuanto se subsane el problema se deberán reprogramar las nuevas fechas para la quinta entrega del PAE, con la que se espera favorecer a 17.903 estudiantes de sectores urbanos y rurales.

La Administración Local explicó que debido a que se está retomando la presencialidad en las aulas, la Secretaría de Educación deberá garantizar que los menores reciban raciones industrializadas.

Laura Castellanos, nutricionista del PAE de Floridablanca, detalló que estos alimentos son paquetes nutricionales que deben cumplir con los estándares de calidad requeridos y la tabla nutricional necesaria, así como con “toda la exigencia de nutrientes para los niños y jóvenes beneficiarios”.

La Alcaldía pidió a la comunidad denunciar cualquier irregularidad que se presente en la entrega de este complemento. "Se pueden acercar a los funcionarios de la secretaría de Educación de Floridablanca, que realizan supervisión, durante las entregas de los complementos nutricionales a los padres de familia, destinados a la alimentación de sus hijos escolar".