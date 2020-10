Pese a que el parque La Pera se convirtió en uno de los sitios más reconocidos de Floridablanca, pasaron los años sin que le realizara alguna valiosa inversión y poco a poco se fue deteriorando. Desde hace varios años los residentes de Cañaveral han exigido a los gobernantes una intervención para recuperar este espacio.

Alexandra Martínez, habitante del sector, cuenta que este es un lugar icónico a donde solía salir a departir con sus allegados. “Allá van muchas parejas a sentarse y compartir un rato, pero lamentablemente no cuenta con un buen mantenimiento, no hay buena vegetación y las bancas están dañadas desde hace mucho. Tal vez no lo han cuidado bien...”.

Además, la joven destacó que importante rescatar el lugar, pues es en un punto de referencia para la comunidad. “Está al lado del centro comercial, está ubicado un CAI, una iglesia y una cancha que sí fue remodelada. También se reunían los muchachos a hacer ejercicio en las barras”.

“La cara de Cañaveral”

Nubia Prado Ariza, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Cañaveral, destacó que por fin el parque será remodelado. “Afortunadamente nos escucharon y lo van a arreglar. Este parque es la cara del sector, a su alrededor está la parte más comercial. Incluso será un espacio incluyente, pues se adaptará para la población en condición de discapacidad”.

Tras varios tropiezos en el proceso, como problemas en el diseño y las licencias ambientales, el año pasado se anunció el arranque del proyecto. No obstante, a principio de año la llegada del coronavirus postergó las obras por otros meses más. “Se pararon las obras, pero ya se reiniciaron los trabajos desde hace más o menos 10 días”.

Árboles

A través de redes sociales, ciudadanos han expresado su preocupación por la tala de algunos árboles durante la intervención que se adelanta en el parque La Pera desde hace aproximadamente tres semanas.

[Twitter: 1305567241233215488]

Al respecto, Prado Ariza aseguró que los encargados de la obra le explicaron que varios de los árboles que serán retirados porque se encuentran enfermos, algunos registran huecos. “Somos muy cuidadosos del medio ambiente. La JAC y los conjuntos residenciales peleamos para que no se talen árboles. Ellos aseguraron que los van a reemplazar, aunque no sé con exactitud cuántos”.

Algunos de los nuevos árboles serían plantados dentro del mismo parque y los demás en otros puntos del sector. “Había un árbol que me causaba curiosidad porque tiene muchas espinas. No se va a tocar para nada porque está en vía de extinción.

La renovación

Nubia Prado resaltó el nuevo aspecto que tendrá el parque, pues tendrá un notable cambio. “Se piensa construir una fuente y también se edificará un espacio para eventos al aire libre para cerca de 50 personas. Habrá muchas zonas verdes, la Junta y el Colegio Cambridge estuvimos muy pendientes de que así fuera”.

Al CAI también se le realizarían algunas mejoras, pues es necesaria la presencia de los uniformados en la zona. “Muy cerca están los bancos, por eso es importante que se mantenga”.

Nubia Prada comenta que durante los aproximadamente 40 años que ha vivido en Cañaveral, al parque La Pera solo se le han hecho mantenimientos ligeros como el arreglo de bombillas.

A pesar de la existencia del CAI, el abandono del lugar generó problemas de inseguridad. Según denuncias ciudadanas, el sitio se convirtió en un punto para el consumo de sustancias psicoactivas. “Desde la administración pasada nos hemos quejado sobre todo por la drogadicción. También se reportaron algunos hurtos”.

Entre los trabajos también se incluye la reconstrucción de senderos, iluminación, graderías, mobiliario urbano, gimnasio biosaludable, siembra de jardines y prado.