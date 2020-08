Así está funcionando la plaza de mercado de Floridablanca tras caso de COVID-19

El pasado 30 de julio se hizo apertura de este lugar de abastecimiento de alimentos con todos los protocolos de bioseguridad, establecidos por la Secretaría de Salud del municipio.Los inquilinos y visitantes deberán acatar las normas para la actividad comercial de los productos del campo florideño.

“Las principales recomendaciones son que usen adecuadamente el tapabocas, llenar los formatos para conocer si tienen síntomas respiratorios antes de ingresar a las instalaciones, lavarse las manos, mantener el distanciamiento social, y no sobrepasar el aforo de más de 50 personas”, afirmó Olga Caballero, secretaria local de salud de Floridablanca.

Además, se toma la temperatura a los usuarios y solo aquellos que tienen el día de pico y cédula pueden ingresar. “Las puertas están abiertas para todos, no tengan miedo. Hemos estado comprometidos con todos los protocolos de prevención y bioseguridad, controlamos la cantidad de personas, el distanciamiento y tenemos dos personas con en las puertas para que no se supere el número permitido de clientes. La ventaja de comprarle a campesino es que no han pasado por otras manos que la de ellos, vienen directamente del campo a nuestras casas”, afirmó Johanes Díaz, administrador de la ‘Casa Campesina’.

Las fumigaciones y las labores de desinfección en la entrada, salida, y zonas comunes de la plaza son procesos constantes que se están realizando para preservar la salud de los trabajadores y comunidad florideña.

Vanguardia conoció que el vendedor contagiado sigue en aislamiento en casa, con síntomas leves.