$!“Ser docente es sembrar la semilla de la empatía en los jóvenes”

La labor social desempeñada desde hace ocho años en el colegio New Cambridge por la profesora Patricia Abril ha transformado vidas. No solo las de las personas a las que ha ayudado, sino a sus estudiantes, a quienes, como ella misma lo dice “implantó la semilla de la empatía”.

¿Cómo se siente al saber que es considerada la profesora más dedicada del mundo?

Emocionada por este gran mérito, por este galardón que recibo hoy. Es como la importancia de exaltar ese trabajo arduo, ese reconocimiento a los docentes que día a día dedican de corazón todo su esfuerzo a las instituciones. Con esto se demuestra que nosotros en educación estamos haciendo las cosas bien. Hoy somos un referente académico en Colombia, pero también el mundo ahora nos ve como una institución que va más allá, donde no existen barreras, donde la inclusión está presente, que impactamos a las comunidades y que cambiamos lágrimas por sonrisas.

¿Cuándo y cómo se enteró que estaba entre las nominadas?

Yo me entero en el mes de septiembre, recibo un correo de la Universidad de Cambridge en el que dicen que aceptaron mi nominación. Mónica, la rectora, me postula y me dicen que hay unos jurados a nivel mundial y que van a mirar el trabajo que he venido desarrollando. En el mes de diciembre me dicen que quedé entre los 50 maestros de más de 6 mil en el mundo, solo dos personas éramos de Latinoamérica. Yo dije “esperemos a ver” porque faltaba otro filtro, entonces los jurados, a esos 50 los revisan, y en enero se tenía la noticia de los seis finalistas y que el ganador se definía por votación, entonces empezamos a hacer un trabajo con los niños, con mis amigos y ahí está el resultado de todo ese esfuerzo.

¿Cómo fue el proceso que tuvo la universidad para escoger entre tantos profesores del mundo?

Yo sé que la Universidad de Cambridge hizo el anuncio a través de sus redes sociales y de su página. El colegio, obviamente, tiene un vínculo en todo lo relacionado con esta universidad, entonces todo el holdig de Redcol se enteró de este premio y decide postular a varios maestros de todos los colegios del país que hacen parte de esta red. Eso fue una postulación directa de la rectoría por el trabajo que he hecho durante tantos años con nuestro proyecto social.

Cuénteme un poco sobre el proyecto y cuánto lleva realizándolo.

Yo soy maestra hace más de 32 años, he trabajado en muy pocos colegios a lo largo de mi vida, 19 años llevo en esta institución y hace 8 años, más o menos, asumí el liderazgo de trabajar con el proyecto social del colegio New Cambridge.

Nos dimos a la tarea de sensibilizar a los estudiantes y a sus familias para impactar a la comunidad.

Cada grado, desde los más chiquitos hasta los más grandes, tienen una responsabilidad social. Por ejemplo, los de sexto tienen la responsabilidad de despertar conciencia ecológica y una identidad cultural en el colegio y en el entorno local. Los de séptimo tienen el objetivo de sensibilizar a los jóvenes sobre la realidad que viven personas con algún tipo de discapacidad. Con los niños de octavo se hace acompañamiento a menores con enfermedades graves o terminales y trabajamos con la Fundación Amor y Esperanza. En grado noveno, tenemos el objetivo de desarrollar en los jóvenes la capacidad de entrar en un diálogo intergeneracional, de reconocer el enorme valor y legado cultural que nos pueden dejar los adultos mayores. Entonces estos jóvenes ayudan a la fundación Albeiro Vargas, apadrinan un abuelito y realizan muchas actividades para donar elementos que se requieren para la fundación. Con los de décimo, ellos tienen que hacer un servicio social, pero hemos logrado fomentar una educación bilingüe en colegios de escasos recursos.

Es un programa muy grande que, yo creo, es el único colegio en Colombia que lo tiene, en donde cada grado tiene un proyecto de transformación social.