El emprendimiento que le dio alegría y esperanza a una joven con una enfermedad huérfana en Floridablanca

A través de sus rollitos de masa rellenos de canela, sus tortas de zanahoria y repollas, encontró en la pastelería una pasión que le permitiría sobrellevar las dificultades a causa de su enfermedad.

“Si la vida te hace un rollo, tú decóralo con canela”Hace dos meses empezó su emprendimiento llamado ‘Antojitos Roll’. “Me levanto a amasar en la mañana, pero tengo que descansar a ratos porque como es trabajo manual me hincho mucho.

En la tarde horneo y saco los productos con ayuda de mi mamá. Todo surgió porque yo quiero estudiar gastronomía entonces debido a eso comencé a aprender y a hacer cada producto”, mencionó María Juliana.

La pérdida de conocimiento, inflamaciones internas y externas en el cuerpo como manos, piernas, intestinos y vías respiratorias, caracterizan su día a día. Por esta razón intenta descansar un día a la semana de su emprendimiento para que el dolor del cuerpo no sea tan fuerte.

Por cada entrega, las personas reciben una tarjeta enmarcada con una de sus frases: “mi amor por la vida y las ganas de seguir adelante y cumplir los sueños, me han llevado a crear Antojitos Roll, una marca diseñada como muestra de mi lucha y pasión por hacer realidad todas mis metas”.

Una enfermedad que cambió por completo su vida

“No puedo hacer ejercicio, no puedo tener emociones fuertes, no puedo hacer movimientos constantes. Si escribo mucho, se me hinchan las manos, si estoy acostada, se me inflaman las piernas”, añadió la joven.

A causa de la enfermedad tuvo que dejar de ir al colegio hace dos años. Cursaba octavo grado cuando fue diagnosticada y desde entonces, recibe clases desde su casa. María Juliana no volvió a salir sola ni a vivir la rutina diaria de una adolescente.

Mónica Gualdrón es su madre y compañera fiel. “Al principio yo debía ir a todas las clases con ella porque no sabía a qué hora le podía dar una crisis y debía llevarla de urgencia al hospital”, relata.

En el inicio de su enfermedad eran frecuentes los brazos y la cara hinchada, a los 14 años empezó con inflamaciones en el colon y con problemas estomacales.

“Yo no la dejo salir ni a la puerta sola, ni siquiera va al baño sola. Los primeros años tuvo una depresión fuerte. Ella era porrista, le gustaba el deporte y pasó a encerrarse y aislarse de todos. Ahora está canalizando todo a través de la cocina”, mencionó la madre de María Juliana.

Lo más complejo de su enfermedad son las ‘crisis’ que pueden darle en cualquier momento. Estas van acompañadas de una inflamación en las vías respiratorias que la hacen caer inconsciente al piso y puede llegar hasta el estado de coma. “Es una situación desesperante, la última vez duró dos horas en volver a reaccionar”, manifestó Mónica.

La joven no lleva cuatro meses de aislamiento, por el contrario, casi cumple los 2 mil días sin salir de casa. “La gente se aburría porque llevaban un mes en cuarentena pero realmente con su emprendimiento quiero que se den cuenta de que hay personas que viven verdaderamente situaciones difíciles en su vida que les impide salir de casa”.

María Juliana lleva más de un mes sin presentar episodios de crisis, sin embargo, su madre asegura que el plasma congelado que le aplican en esas situaciones ya no es suficiente. “Nunca lo ha sido ya que su verdadero tratamiento se debe realizar con una ampolla que cuesta alrededor de 5 millones de pesos y la Eps no se la quiere entregar”.

Mónica vive en medio de la preocupación y la angustia por las complicaciones de salud de su hija. Sin embargo, con una sonrisa y a través de los rollitos de canela, intentan olvidar por ocasiones todo el sufrimiento.

A través de @antojitos_roll, su cuenta de Instagram, promociona sus deliciosos bocados dulces que amasa con sus delicadas manos cada mañana y con el cual, espera cumplir su sueño de estudiar gastronomía y seguir haciendo feliz a muchas más personas con sus productos.