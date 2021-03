$!El último deseo antes de la avalancha en Floridablanca

Su casa está ubicada en la cresta de una montaña. No tenían lujos, pero Diana, su esposo y sus hijas de 4 y 13 años sobrevivían a todos los días, hasta que una mañana de abril pasado entró el viento de la desgracia y lo destrozó todo.

No. Lo que olía en la casa de Diana era definitivamente excremento humano.

Cuando Diana Celis Arias ingresó a su casa percibió un olor a mierda. No era excremento de los gatos, esos que maúllan a cada rato en este barrio, cuando se descuelgan loma bajo entre los matorrales de la entrada de esta vivienda, juguetones del tiempo perdido en esta montaña inestable de Floridablanca.

La tierra no aguantó tanta agua. A finales de marzo de 2020, arriba de la montaña aparecieron grietas. Primero pequeñas, luego más grandes. La loma entonces empezó a sonar. Con los aguaceros tronaba más.

Sin tener escrituras los vendieron a pesar de que no son aptos para vivir, debido a la inestabilidad del terreno. Muchas personas pagaron hasta $10 millones por un lote. Levantaron casas y vertieron las aguas negras en el mismo terreno.

Si bien este sector registra índices altos de inseguridad, al punto que nadie puede salir con su teléfono celular a caminar por los recovecos del asentamiento después de las seis de la tarde, so pena de que sea víctima de un atraco, y son altos los casos de venta y consumo de alucinógenos, buena parte de esta comunidad la integran jornaleros de construcción, señoras que hacen aseo en casas ajenas, cargadores de bultos, rebuscadores, ‘moto domiciliarios’, ‘moto - piratas’ y comerciantes informales, entre tantos.

Acudieron a un banco y con esfuerzo obtuvieron un crédito por $35 millones para invertirlos en su nuevo hogar. Con ese dinero y su trabajo buscaban tocar las puertas de un mejor futuro. Diana y su esposo no podían estar más equivocados.

El esposo de Diana Celis Arias se dedica a la construcción. A pesar de las duras jornadas, en los últimos años alcanzó a ahorrar $5 millones, que estaba dispuesto a entregar por el lote. A cambio recibiría una carta de propiedad. No las escrituras. Solo un papel que esta mujer suministraba acreditándoles la propiedad del predio. Diana en ese entonces se dedicaba a cuidar a pacientes de manera domiciliaria. La pareja lo analizó, hizo cuentas y tomó una decisión.

De la casa a la calle, de la calle a sobrevivir

- Mi esposo construyó la casa. Me enamoré de mi casa...

Era marzo de 2020. Una mañana, su vecino de más arriba, la alertó. Lo que vio le cambiaría la vida.

- Oiga vecina, tiene que salir de aquí, porque eso está cuarteado.

- ¿Dónde?

- Aquí arriba, la tierra se abrió. Tiene que salir, se va a quedar enterrada.

Hilda no subió hasta el terreno donde el vecino se percató de las grietas. No obstante, lo que dijo le resonó a lo largo del día. Ha de saberse que nadie es indiferente a la muerte. Cuando llegó su esposo, le narró la conversación. La mujer lo hizo subir al lugar.

- Mija. El vecino tiene razón. Eso se va a venir para abajo.

- ¿Qué vamos hacer?

- No podemos dormir más acá. Nos toca irnos...

- ¿Para dónde?

A la calle. La pareja tomó la decisión de estar de día en la casa con los sentidos en alerta, pero en la noche, bajaban hasta la Transversal del Oriente y muy abrigados pasaban las noches recostados junto a un árbol, protegidos de la lluvia. Dinero no había para irse de allí y nadie les compraría la casa con el terreno en esas condiciones.

- Me daba mucho miedo. Dormíamos en la calle. Se me salía el corazón de pensar que podría morir enterrada...

A medida que marzo de 2020 moría y se anunciaba abril, el terreno seguía moviéndose. Las escaleras en cemento se quebraron. El patio de la casa se empezó a hundir también. Hilda sintió pavor de morir sepultada enredada con la fiebre de la impotencia. La mañana del sábado 4 de abril, como todos los días, la pareja subía la loma a las siete de la mañana. Se preparaban un café y mientras su esposo se iba a trabajar, Hilda aprovechaba para dormir un poco en la comodidad de la cama.

Ese sábado, Hilda busco repetir su hábito, pero su esposo no la dejó. Le propuso que lo acompañara hasta la cima, donde repartirían mercados. Ella malgeniada le repostó con acento muy santandereano.

- Mija. Subamos, dicen que van a repartir unos mercados.

- No. Vaya usted, que yo tengo mucho sueño.

- Vamos y luego se duerme.

- No. Quiero dormir.

- No. Nos vamos para arriba y punto...

Fue estando arriba que la pareja escuchó el estruendo. Luego vieron como la montaña se partía. En ese momento Hilda entró en conciencia que pudo morir ese día.

- Donde mi marido no me obligue a subir. Allí me entierro...

Los días siguientes, sin casa y con unas cuantas pertenencias, la pareja volvió a dormir al lado de la carretera. Esta vez en unas carpas que les donaron por la emergencia. La ropa de Hilda y su esposo quedó enterrada. Se perdieron las ollas, el mercado, los muebles de su casa y las herramientas del hombre, que trabaja reparando cañerías. Como pudieron se levantaron y arrendaron una casita pequeña en el asentamiento.

- Hace poco el dueño se cansó de nosotros y nos sacó a la calle, porque no le pagamos el arriendo...

Ahora Hilda vive en otro sector a las faldas de la montaña, en zona inestable también. Paga al mes, con servicios públicos, $312.000 y no le alcanza el dinero. Se rebuscan el trabajo. De recuperar el dinero de su vivienda no sabe nada.

- A veces la plata no alcanza ni para comer...