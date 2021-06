$!En $500 mil están ofreciendo vacunas contra COVID-19 a no priorizados en Floridablanca

Larga espera de personas con comorbilidades sin priorización

Mientras muchas personas intentan colarse en la vacunación aprovechando el desorden que hay en el área metropolitana de Bucaramanga, incluso pagando altas sumas de dinero a quienes intentan aprovecharse de la situación, otras suplican que los prioricen porque cumplen con todos los requisitos para que así sea.

Desde mediados de mayo, cuando el Ministerio de Salud y Protección Social autorizó el inicio de la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2, donde está incluida la población con comorbilidades, cientos de personas con uno o más diagnósticos están esperando ser priorizados en el aplicativo MiVacuna, para acceder gratuitamente al biológico.

Si bien las entidades territoriales les han aclarado que deben esperar a que las Entidades Promotoras de Salud efectúen el proceso de cargue de la información en la plataforma, el tiempo corre y aún no ven que la ‘luz verde’ se enciende.

Un hombre de 34 años de edad, con obesidad, una de las 27 comorbilidades establecidas en el decreto 630 de 2021, dice que ya interpuso una acción de tutela para lograr obtener el biológico en Bucaramanga. Sin embargo, considera que este no debería ser el camino para lograrlo cuando todo se trata de un trámite administrativo o irregularidades por parte de la EPS a la que se encuentra afiliado.

“Yo estaba afliliado a Medimás y cuando dejó de operar en Santander pasé a Famisanar. La EPS me dijo que tenía que actualizar mi datos, cuando llego a la cita me dicen que no tengo historia clínica y por esa razón no estaba priorizado. Iniciamos el proceso y me diagnosticaron con obesidad porque mi IMC es mayor a 30. La médico me dijo que ya con eso quedaba actualizado en el sistema. Pero no fue así. Todavía no aparezco”, relató.

Según este ciudadano, adicionalmente se ha postulado dos veces en MiVacuna. En la EPS le dijeron que el cargue de la información se hacia una vez al mes.

“Ya pasó la fecha en la que supuestamente se cargaba la información y sigo sin priorización. El domingo traté de vacunarme con la historia clínica en mano, pero me rechazaron porque no aparezco en MiVacuna. Estoy ‘varado’ porque la EPS no me prioriza y no entiendo por qué”, agregó.

Por otro lado, un hombre de 31 años de edad, diagnosticado con anemia de células falciforme, lleva más de un año trabajando desde casa, y la vacuna se había vuelto su esperanza. Pero al evidenciar que en Santander no la iba a lograr, en las últimas horas viajó hasta La Guajira a vacunarse, donde logró obtener su primera dosis.

“Por mi patología tengo las defensas bajitas, me ha dado neumonía en varias ocasiones y puedo tener complicaciones cardiovasculares. En el tratamiento que llevo no puede faltar la vacuna del neumococo cada cinco años y todos los años la de la influenza para evitar complicaciones. Aún así la EPS me dijo que no me priorizaba porque ese diagnostico no me servía. Entonces me tocó buscar la vacuna por otro lado”, acotó.

Estos relatos son apenas dos situación de una lista interminable de personas mayores de 12 años, con comorbilidades, que -en Santander- siguen esperando aparecer priorizados en la etapa 3 para iniciar el esquema de vacunación sin tener que trasladarse a otro departamento o incluso dirigirse a otro país para acceder a su respectiva dosis.

En la mayoría de casos, las comorbilidades que tienen estos pacientes son obesidad, asma, hipertensión, Síndrome de Down, lupus y arritmia cardiaca, entre otras.

La lista de comorbilidades

Específicamente, en el decreto 630 de 2021 se establece como comorbilidades: enfermedad hipertensiva, diabetes, insuficiencia renal, VIH, cáncer, tuberculosis, EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), asma, obesidad I, II y III (Índice de Masa Corporal mayor a 30), en lista de espera de transplante de órganos vitales, post trasplante de órganos vitales, enfermedad isquémica aguda del corazón, insuficiencia cardiaca y arritmias cardiacas.

Asimismo, enfermedad cerebrovascular, desórdenes neurológicos, síndrome de down, inmunodeficiencia primaria, esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes, autismo, trastorno bipolar, discapacidad intelectual y otros trastornos mentales debidos a lesión disfunción cerebral o a enfermedad somática, fibrosis quística, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, espondilitis anquilosante y vasculitis.

Gladymar Díaz Parra, coordinadora del Plan Departamental de Vacunación contra el COVID-19, dijo que, en efecto, las personas que no aparezcan priorizadas en MiVacuna no pueden acceder al biológico.

“Pueden existir varias circunstancias que estén retrasando el proceso. Es posible que las EPS ya hayan subido la información a la plataforma del Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud no haya migrado estos datos. Las personas así tengan comorbilidad y lleven la historia clínica al punto de vacunación, no le pondrán la vacuna porque no está priorizado y no hemos recibido ninguna directriz del Ministerio para vacunar de esta manera”, subrayó.