En Floridablanca, las víctimas emprenden

Yoveida Amarís fue afectada por la violencia armada que se ejercía en zona rural de Antioquia. Llegó desplazada a Santander, se asentó en Floridablanca y tuvo que sortear dificultades para encontrar un empleo estable y tener recursos para su sostenimiento y el de sus seres queridos.

La mujer tuvo que vender en las calles, comercializar productos puerta a puerta, pero su sueño siempre fue comprarse una máquina para confeccionar los productos que había aprendido en un curso virtual del Sena; sin embargo, la falta de recursos fue su mayor obstáculo.

Amarís recordó que “hace dos años, en plena pandemia, estaba sin trabajo. Fui a varias fábricas de confecciones pero se me cerraron las puertas por falta de experiencia. Un día llegué a casa de una compañera con la que había hecho el curso y precisamente el hijo le había regalado una máquina nueva para adelantar su labor. La máquina vieja que ella tenía la estaba vendiendo como chatarra”.

“Dios me iluminó y le pedí que me la vendiera, así fuera a cuotas. Para mi sorpresa, cuando le pregunté el valor, me dijo que la llevara, que no debía pagarla. Unas personas me recomendaron llevarla a donde un señor en Lagos II, experto en máquinas y él me la reparó y nuevamente, conté con suerte, tan sólo me cobró $30 mil”, afirmó Yoveida.

Ya con su máquina propia, arrancó con su negocio propio, comenzó a fabricar sábanas, pijamas y a hacer arreglos de prendas de vestir a sus vecinos, hasta le alcanzó para fabricarle ropa para que su hija estrenara.

Durante la semana pasada, la mujer recibió la visita de funcionarios de la Alcaldía de Floridablanca, quienes le comunicaron que su emprendimiento había resultado favorecido, por lo que se le entregaron dos máquinas nuevas: una plana y una fileteadora para fortalecer su negocio.

En tal sentido, el alcalde de Floridablanca, Miguel Moreno dijo que “se ha destinado una inversión por más de $1.300 millones, para lograr impactar a 288 familias y dotarlas con elementos que les permita iniciar sus emprendimientos o fortalecer sus negocios. Cabe resaltar que este programa se inició en el año 2021 y contó con 144 beneficiarios en esa vigencia”.

El mandatario indicó que se han entregado ayudas para proyectos de salones de belleza, papelerías, preparación de alimentos, comidas rápidas, panaderías, heladerías, confecciones y hasta para dotar a maestros de construcción con herramientas propias de su labor.

Además, los beneficiados también recibieron formación en ‘Marketing y Servicio al Cliente’ y ‘Finanzas y Formulación del Plan de Negocios’. Es de resaltar que la entrega de las 144 unidades productivas se adelanta con visitas casa a casa.

Tras recibir sus nuevas máquinas, Yoveida afirmó que “Dios lo está emparejando todo. Mi proyecto es, junto a mi hija, crear nuestra propia marca de ropa, prepararnos, seguir estudiando y sacar adelante y hacer crecer aún más mi negocio”.

“Quiero seguir también con el proyecto de confeccionar sábanas, ponerles mi toque ‘primaveral’, que la textura sea lo más suave posible y que mis clientes se disfruten, descansen y sientan paz cuando las usen”, añadió.