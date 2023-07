¿En qué consiste el Modulo de Integración Social que se construye en Floridablanca?

De acuerdo con el alcalde de Floridablanca, Miguel Moreno, el proyecto Módulo de Integración Social, MIS, consta de tres niveles o plantas arquitectónicas que incluyen cancha de fútbol, biblioteca, ludoteca, guardería, parqueaderos, auditorio, locales comerciales, zona de enfermería y muros de contención perimetrales para garantizar la seguridad de las viviendas y la vía principal.

Moreno Suárez indicó que “este es un espacio que no se privatiza, que no se le entrega a ningún particular, es para toda la comunidad, y adicionalmente, para que las juntas de acción comunal puedan hacerle mantenimiento, vamos a contar con locales comerciales que ellos mismos podrán arrendar para pagar los servicios públicos y que el lugar sea sostenible”.

Según el mandatario, en el proyecto se invierten $8.300 millones.

Para Esperanza Mantilla, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC), de Balcón de Alares, “con esta obra tan importante y tan grande vamos a eliminar unos focos de inseguridad que teníamos en esta cancha, y esto hace que la economía crezca porque vamos a tener sitios donde las personas pueden vender sus productos y mejorar sus ingresos”.