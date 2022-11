‘Los atracos a cuchillo son parte del día a día’, denuncian habitantes de Balcones del Oriente, en Floridablanca

Habitantes de Balcones del Oriente, ubicado en el barrio Bellavista de Floridablanca, denuncian la inseguridad a la que están sometidos en este sector y el abandono de sus redes de alcantarillado.

Algunas de las razones por las cuales los residentes de esta urbanización se quejan de la inseguridad, es debido a su cercanía con los asentamientos humanos en el sector.

“De todas partes llegan muchachos, unos bien vestidos y otros con ‘mala pinta’. Unos llegan a pie, otros en moto, e incluso, hasta en carros llegan algunos. Todas las noches arman sus programas y nosotros, escondidos o haciendo coquitos por las ventanas”, manifestó una residente en la urbanización desde hace 35 años.

Este sector suma un total de 1.891 apartamentos y está conformada por los sectores A, B, C y D. Fue inaugurada el 28 de julio de 1982 por el entonces presidente Julio César Turbay Ayala, como parte de las edificaciones construidas por el Instituto de Crédito Territorial.

Los atracos con cuchillo y armas de fuego son parte del día a día de esta comunidad de Balcones del Oriente. Sus habitantes cuentan que los ladrones recorren los pasillos de la urbanización que separan los bloques, en motocicletas, y por allí aprovechan para el hurto a mano armada.

Una de las soluciones planteadas por los residentes de Balcones del Oriente de Floridablanca, es que se construya un Centro de Atención Inmediata CAI y están dispuestos a ceder dos locales contiguos a la Policía. El primero, el de la antigua antena parabólica, y el segundo, una caseta destinada para las basuras.

Sin embargo, las intenciones de la comunidad parecen no ser suficientes. “Esa propuesta se la hemos trasladado a la Policía, pero nos han respondido que no pueden. No cuentan ni con dinero, ni con personal”, manifestó uno de los líderes barriales.

De acuerdo con la comunidad, si este CAI llegase a construirse traería seguridad, además, a las 384 casas de Los Alpes, 1.047 de Panorama, 727 de Escoflor y 875 de Villarreal. En total, beneficiaría a no menos de 18 mil personas.

Alcantarillado

Además de la inseguridad que aqueja a los habitantes de Balcones del Oriente, sus redes de alcantarillado están provocando hundimientos en las peatonales y humedades en los bloques de apartamentos, especialmente los ubicados en el sector C.

“Cuando llueve se tapan las alcantarillas, se inundan los pasillos y los primeros pisos. Inclusive, ya la vía central del barrio empezó a hundirse por pedazos”, dijo una habitante de la urbanización.

La comunidad reclama también la construcción de muros de contención en algunos sectores periféricos, como el que da hacia la carretera antigua a Floridablanca, que ya presenta derrumbes permanentes que ponen en riesgo la estabilidad de algunos bloques de apartamentos.

“Bellavista y, en especial, Balcones de Oriente, es un sector privilegiado por el clima, la arborización y la calidad de sus gentes, pero las autoridades competentes deben trabajar más en el tema de la seguridad para que ellas puedan realizar sus actividades cotidianas sin contratiempos”, manifestó la personera María Margarita Serrano Arenas.