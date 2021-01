New Cambridge, primer colegio de Santander que inicia clases en alternancia

De acuerdo con Mónica Ramírez Peñuela, rectora de la institución educativa, desde septiembre pasado han estado trabajando en los protocolos de bioseguridad que hoy son una realidad en el colegio y que permitieron que sus estudiantes volvieran a las aulas.

“Fueron construidos con la asesoría de los mejores, tuvimos a la empresa Gressa acompañándonos y en términos pedagógicos a dos empresas de España: Reimagine Education LAB y Trilema. La idea es responder a los lineamientos nacionales en términos del regreso paulatino, escalonado y seguro”, mencionó la rectora.

Para lograr el regreso a clases en alternancia se tuvo en cuenta la voluntad de los padres de familia por enviar a sus hijos de nuevo al colegio. Para ello se realizó la inscripción de las familias interesadas, logrando que 400 familias respondieran de manera positiva a esta nueva etapa.

Así las cosas, este martes 35 estudiantes de los grados segundo, quinto, octavo y once regresaron a los salones de clases del New Cambridge. El jueves y viernes entrarán todos los grados que no entraron hoy.