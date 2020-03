$!Oblea típica florideña: La historia de una tradición

La historia de la oblea típica florideña no es tan antigua como creemos. No hay que buscar en todos los libros de historia para encontrarla o recorrer cada casa del municipio para que alguien nos la cuente. La historia de la oblea podemos descubrirla, sentirla y escucharla de boca de la mujer que un día le agregó más sabores a la oblea que se hacía solo con arequipe para darle más color, para innovar y que, sin pensarlo, le dio un vuelco a la historia de Floridablanca.

Como toda gran idea, al principio tuvo detractores, entre ellos, algunos miembros de su familia, que le dijeron que su propuesta no iba a funcionar. No obstante, Martha dice que fue su mamá la que le ‘acolitó’ ese sueño y fue su apoyo en aquel momento.

En su cabeza siguió imaginando las múltiples combinaciones que podría crear, pero el problema ahora era nombrarlas, pues quería que los nombres fueran más llamativos y le causaran gracia a la gente.

“A mí gustaba leer, me encantaba la poesía. En esa época mis amigas me mandaban a hacer las cartas para sus novios. Ahí se me ocurrió que para nombrarlas, debía basarme en el amor y sus etapas. Me imaginaba a la gente llagando al local y que pidieran un ‘noviazgo’, era atractivo”, recuerda Martha.

Así, por cada nueva combinación, aparecía un nuevo nombre con referencia al amor, el cual lo plasmaba en una cartelera fosforescente y lo pegaba en el negocio de sus papás.

La oblea tradicional había quedado en el pasado, Martha había iniciado lo que podría llamarse ‘la revolución del dulce’, en donde sabores que nunca alguien imaginó combinar, ahora formaban el mejor de los postres. La gente las amó, pues todo el mundo empezó a hablar de esas obleas tan extrañas, y en cada dulcería de Floridablanca eran solicitadas, ahí fue cuando su idea empezó a esparcirse como el arequipe en todo el municipio.