$!Video: Comunidad de Floridablanca pide acciones para mitigar el riesgo de colapso de viviendas

La nueva temporada de lluvias ha quitado la tranquilidad a la comunidad que habita en esta zona de la Transversal Oriental.

Diego Suárez, vecino de Asomiflor, aseguró que la misma tragedia de abril de 2020, en la que quedaron destruidas 13 viviendas, podría repetirse con nueva temporada de lluvias que inicia. En aquella ocasión, la Administración Local brindó subsidios de arrendamiento a los afectados por algunos meses, pero muchos retornaron al lugar.

Una de las medidas de la Alcaldía de Floridablanca fue ubicar unos plásticos especiales sobre el terreno, para evitar que el agua se filtrara en la tierra y volviera a desestabilizar el talud. Pero ya no son útiles.

"Ya están viejos y rotos por el impacto del aire y el agua. Se han ido soltando. Ya podemos ver afectación en las ca-sas de la parte de arriba que antes no habían sufrido daños", relata el joven.

El denunciante asegura que desde hace unos ocho meses se ha informado sobre esta situación a las autoridades a través de cartas, pero no han recibido una respuesta positiva.

"Nos hemos dirigido a la Oficina de Gestión del Riesgo para que nos colabores con los cauchos, así tengamos que colocarlos nosotros mismos o con la colaboración de los bomberos. La única respuesta que nos dan es que están bus-cando dinero para comprar esos plásticos. Mientras tanto la tierra se está empezando a caer, lo que pone en riesgo a las casas de la parte superior", describió Suárez.

Esta situación podría afectar a unas 20 familias.

El joven afirmó que hace unos dos meses a la zona llegaron funcionarios de la Secretaría de Infraestructura de Flori-dablanca para anunciarles que se tenían recursos para la construcción de un muro para mitigar el riesgo. Pero se les habló de una fecha precisa para la ejecución de esta obra.

"No sabemos si tardara un mes, dos meses o un año. No sabemos cuándo van a iniciar. Nos preocupa el mal estado de los plásticos. Mientras hacen el muro, es necesario que hagan algo para que no se caigan las casas. El barranco cada vez está más arriba, como está lloviendo se va cayendo material. No hay cauchos que impermeabilicen el terreno", dijo Suárez .

Muchas de las familias afirman que continúan en el lugar porque no tienen recursos para pagar arriendo. "Las autoridades vienen a pedir que desalojen, pero la gente no tiene para dónde irse, solo nos dieron apoyo con el arriendo cuatro meses", aseguró Suárez.

Vanguardia intentó comunicarse con Marcela Toloza, coordinadora de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo de Desastres de Floridablanca, pero no respondió a su número celular.

En julio pasado la Alcaldía de Floridablanca anunció que radicó ante el Gobierno Nacional un proyecto por el orden de $48 mil millones para el sector de Asomiflor.