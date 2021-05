$!Video de joven agredido por la Policía en Floridablanca es real, pero no fue asesinado ni recibió un disparo

Estas imágenes grabadas el lunes 3 de mayo en la noche fueron rápidamente compartidas en redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook, no solo en Bucaramanga y su área metropolitana, sino en todo Colombia.

A pesar de estas versiones, las autoridades indicaron que en la noche del 3 de mayo no hubo registro de personas fallecidas en el marco de las protestas en Bucaramanga y su área metropolitana.

¿Hubo agresión?

No hubo muertos en protestas de Bucaramanga

Entre los primeros en publicar el video estuvo el Comité de Derechos Humanos del Área Metropolitana de Bucaramanga, que en una carta a la opinión pública exigió "la desmilitaritación de Floridablanca, la debida investigación y el castigo contra los responsables del asesinato del estudiante Juan Sebastian Moreno Castro".

No obstante, luego de compartir este comunicado, este mismo colectivo desmintió la información y aclaró que, aunque en un principio un trabajador de la salud y una persona en terreno en Ciudad Valencia (Floridablanca) les aseguró que sí hubo un joven muerto, "la información no es confirmada, no hay reporte de los hechos".