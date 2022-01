El hecho sucedió en el barrio Lagos III de Floridablanca, a donde fue dos veces a la casa de Ismael Díaz, una para dejarlo luego del servicio y la segunda para devolverle el dinero. Este acto quedó registrado en un video que ha circulado recientemente en redes sociales.

La historia

Como todos los días, Guillermo salió de su casa muy a las 7:30 de la mañana a recorrer las calles de la ciudad; siempre buscando pasajeros y como todo taxista escuchando historias.

Pero la del pasado lunes logró dejar en claro su integridad y el demostrarle a la sociedad que aún quedan personas de buen corazón.

A Ismael Díaz lo recogió en Provenza, luego de 15 minutos lo dejó en el destino: el barrio Lagos III. En el trayecto, Ismael le comentó que se había quedado sin carga el celular, fue cuando el conductor se ofreció a pedirle el teléfono y recargarlo en el taxi.

Al llegar pagó la carrera, se bajó y no pidió el celular. Allí fue cuando el taxista le recordó y le dijo: “¡pingo! se le quedó el celular, tome porque aún quedamos personas bien”. El pasajero le agradeció y se dirigió a su casa.

Video: Así fue la entrevista con Andrés Cepeda y las historias de reconciliación sin fronteras

Guillermo siguió con su recorrido y luego de dejar el servicio, tuvo que resolver una situación de salud que lo hizo dirigirse hasta la zona refrescante de Cañaveral. Al bajarse miró el asiento trasero y vio una billetera, pensó que era la de él, pero cuando la tomó reaccionó y se acordó de la última persona que subió al taxi.

De inmediato se devolvió para Lagos y buscó la dirección del servicio anterior. “Quise grabar un video para que la gente viera que lo que no es de uno, es mejor devolverlo. Toqué a la puerta y salieron unas señoras, le dije que llamara al señor que le había prestado el servicio y le pregunté: señor, no se le quedó algo en el taxi, la reacción de Ismael fue ver que no tenía la billetera. Le dije que se le había quedado en la parte de atrás y que se le venía a devolver”.

En el video se puede apreciar que Ismael Díaz, revisó la billetera, contó el dinero, cerca de un millón de pesos y unos dólares y todos sus documentos.

Agradecidos por el gesto, a Guillermo le dieron un pago por esta acción.

“Acá lo más importante en la vida es trabajar honestamente, con dignidad y mucho amor. No es la primera vez que se queda algo en el taxi, siempre lo devuelvo, pero esta vez quise hacer un video para invitar a la comunidad y cambien el concepto que tienen algunas personas de nosotros y que, estos gestos son bendiciones que más adelante serán recompensadas”, dijo el ciudadano.