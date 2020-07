Alcaldía de Girón refuerza acciones para frenar obras de posible basurero en Chocoa

A la par de la decisión judicial conocida el pasado martes, durante la mañana de este miércoles, varios de los secretarios de la Alcaldía de Girón, junto con la comunidad de la vereda Chocoa se reunieron para hacer seguimiento a la remoción de tierra en un predio del sector.

Sobre esta reunión, la asesora jurídica de la Alcaldía de Girón, Luisa Tarazona, informó que se socializaron las acciones que la Administración Municipal adelanta para “defender las fuentes hídricas y la fauna del predio Bonanza”.

La abogada manifestó que la primera acción que se va a implementar es la “convocatoria de un comité de verificación del cumplimiento del fallo de mayo de 2016” en el que el Tribunal Administrativo de Santander ordenó a la Cdmb y a Entorno Verde realizar estudios para determinar si los nacederos o microcuencas ubicadas en La Bonanza alimentan las aguas subterráneas y la Quebrada Los Montes, que es a su vez la fuente de agua de la vereda Chocoa.

De acuerdo con la funcionaria, en ese entonces, “la Cdmb decidió apartarse de los estudios, Entorno Verde los elaboró de manera individual y la Alcaldía de Girón adelantó el proceso para contratarlos pero cuando lo culminó, Entorno Verde ya había radicado los estudios ante el ente ambiental”.

Por su parte, el Alcalde de Girón, Carlos Román, indicó que “pese a que Entorno Verde ya había radicado los estudios ante la Cdmb, la Alcaldía de Girón realizó unos estudios de verificación en los que se demuestra que los resultados obtenidos por la empresa en mención no determinan que en el predio no exista agua y por ende no es viable para adecuar allí un relleno sanitario”.

El mandatario local dijo que “junto con el comité de verificación pondremos en conocimiento del Juez 13 Administrativo que si bien la Cdmb emitió un concepto de viabilidad sobre el predio, la viabilidad no fue emitida en coordinación con la Alcaldía y en el estudio geológico se demuestra que el terreno no es apto para la disposición de basuras”.

Román Ochoa, indicó que “el 30 de junio pasado se radicó un oficio en el que pusimos de conocimiento dos situaciones jurídicas sobre la licencia entregada a Entorno Verde, que hoy en día es Veolia, por parte de la Cdmb. La primera es que el estudio de impacto ambiental debía contener un inventario de las actividades socioeconómicas de la comunidad de Chocoa y otro que debían hacer un inventario de las fuentes hídricas que estuvieran en el predio. Ninguna de las dos se realizó”.

También, la funcionaria Luisa Tarazona dijo que “la licencia entregada en ese entonces tuvo un decaimiento porque se expidió bajo el acuerdo 078 del Concejo de Girón en 2009 en el que se determinaba que en Chocoa podía funcionar un relleno sanitario. No obstante, ese proceso de acuerdo se cayó en 2014 y por tanto con esta nueva disposición desaparecieron en derecho las razones en las que se sustentó la entrega de dicha licencia”.

Es de resaltar que el próximo viernes está programada una movilización por las principales calles de Girón para protestar contra la intención de instalar un basurero en Chocoa. Esta marcha arrancará desde el sector de Bahondo a las 8:00 a.m.