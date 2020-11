Polémica por tala de árboles en el parque principal de Girón

El funcionario agregó que por la actividad de tala, la autoridad ambiental les exige sembrar 20 árboles, sin embargo la meta de la alcaldía, según manifestó, es reforestar totalmente el municipio. A la fecha se han sembrado 6.600 especies.

Mauricio Gómez, presidente de la Fundación Centinelas del Planeta estuvo presente en el lugar y señaló que con la institución han llevado a cabo un trabajo de cuidado, riego y siembra a las especies del parque. De hecho el 12 de octubre sembraron ocho ceibas barrigonas.

“Si bien es cierto que esos árboles ya estaban prácticamente muertos y tenían permiso para la tala, no es de desconocer que desde la administración anterior venían abandonando el parque a su suerte, con la intención acabar con los árboles y llevar a cabo un proyecto que pretende llenar de cemento el lugar”, mencionó. Dijo además que no están en contra de la tala, pues ya no había nada que hacer, pero que rechazan, en nombre de la comunidad, lo sistemático que ha sido el deterioro del parque.

“En lugar de gastar 6 mil o 7 mil millones acabando con la flora del parque deberían sembrar más árboles y arreglar las sillas. Eso es lo que el pueblo de Girón quiere, no que inviertan una cantidad exagerada de dinero en cemento. Necesitamos más arborización, porque el municipio es muy caliente y necesitamos refrescarlo”.