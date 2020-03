$!Portal de Metrolínea en Girón aún espera las obras complementarias

La construcción de un carril de aceleración, la intervención del espacio público, el mantenimiento de un puente peatonal, así como la construcción de uno nuevo para permitir el acceso de los usuarios son las obras complementarias que están pendientes por ejecutarse, para la puesta en marcha del Portal de Metrolínea, ubicado en Girón.

Si bien la obra de infraestructura fue terminada en el segundo semestre de 2018, tras una destinación presupuestal que alcanzó los $22 mil millones, su apertura se ‘embolató’, debido a que las intervenciones pendientes son claves para la prestación del servicio.

La gerente del ente gestor, Emilcen Jaimes Caballero, aseguró que los trabajos complementarios están próximos a iniciar. Ya se tienen los recursos garantizados por convenio de cofinanciación y los permisos aprobados.

Hace menos de una semana, precisamente, las obras complementarias fueron socializadas ante funcionarios de la Administración Municipal y el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB.

A raíz de este encuentro se concluyó que se va a avanzar con la construcción del carril de aceleración y con la intervención del espacio público.

Según Jaimes Caballero, algunos puntos están pendientes por resolverse. Es decir, “se van a trasladar al Instituto Nacional de Vías, Invías, algunas inquietudes y recomendaciones dadas por la Alcaldía de Girón, frente al mantenimiento del puente, teniendo en cuenta que esta entidad fue la que nos autorizó el mantenimiento correspondiente”.

En ese sentido, hasta que Invías no emita una respuesta no se podrá definir la ‘suerte’ de la estructura peatonal que, según la misma comunidad, no está en las mejores condiciones. Representa riesgo e inseguridad.

Adicionalmente, Metrolínea deberá llevar a cabo la gestión predial de un inmueble que se encuentra al frente del Portal, para poder avanzar con la construcción del nuevo puente que se ha planteado.

Con respecto a este tema, se espera que en los próximos días se adelanten reuniones con el propietario, para lograr una concertación. De no lograrse, se plantearía otro diseño para el cual se necesitaría llegar a un acuerdo con el municipio.

La construcción de este paso permitirá que usuarios del Sistema Integrado de Transporte Masivo lleguen directamente al Portal, y de manera segura, desde los costados de la Avenida Los Caneyes.