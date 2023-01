Remodelación del icónico parque principal de Girón sigue causando controversias

Otra de las solicitudes está relacionada con el tema de inclusión social en el que los vigías solicitan que no sea una sino dos rampas de acceso para población con discapacidad al atrio de la Basílica Nuestro Señor de los Milagros.

En tal sentido, la coordinadora del grupo de Vigías del Patrimonio San Juan de Girón, Johana Castellanos, expresó que en mesas de trabajo se hicieron varias observaciones a los diseños, entre ellas que el proyecto inicial incluye piedra Barichara desde el paramento de la Basílica hasta el de la Alcaldía. La piedra es hermosa pero no es de nuestra identidad. La nuestra lleva piedra Chocoa, Chocoita y piedra Bolo y con esto mantenemos la sostenibilidad ded empleo en nuestras canteras”.

$8.011 millones cuesta la remodelación del parque de Girón y el proyecto está liderado por la Gobermación de Santander.

¿Qué responde la Alcaldía?

El alcalde Javier Acevedo respondió que frente a las observaciones de la comunidad “continuaremos con las mesas de trabajo junto con el Ministerio de Cultura y allí determinaremos si radicaremos definitivamente algunas modificaciones”.

Asimismo, el mandatario de los gironeses enfatizó en que con relación a la eliminacion de una jardinera “no estoy de acuerdo con que se tale ningún árbol del parque. Se ha planteado el traslado de tres de ellos, siempre y cuando se garantice que continúen con vida.

El mandatario local aclaró que lo que no se negociarán serán nuevas adiciones de tiempo al contrato. “No voy a negociar cambios que posterguen la fecha de entrega. Si los cambios demandan tiempo y que la obra se atrase no lo voy a aceptar porque no voy a permitir que la obra se vuelva un ‘elefante blanco’...”.

Durante los trabajos de remodelación se han dado hallazgos arqueológicos como el de una estructura que puede datar de 1940 o 1960, y fue construida con ‘piedra bolo’ pequeña y concreto. También se reportó el hallazgo de otra estructura, también de la misma época, fabricada en una especie de ladrillo y que servía para que la gente que asistía al parque se sentara.