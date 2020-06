Sin excusas, la fuerte campaña contra la expansión del COVID-19 en Girón

A través de sus redes sociales, el alcalde de Girón, Carlos Román, publicó un video en el que advierte sobre las excusas que tienen los ciudadanos para no usar tapabocas, no respetar el distanciamiento social y no realizar la limpieza de manos y objetos con los que se tiene contacto.

En las imágenes, se ve el anuncio de Sofía, una mujer que el 15 de julio de 2020 acude, sin tapabocas, a la casa de su hermana para celebrar su cumpleaños.

La mujer de la campaña no guarda la distancia con sus familiares porque no lo ve necesario y tampoco desinfecta los regalos recibidos porque le parece de mala educación y mucho menos le hace limpieza a sus manos.

En el mismo video se anuncia el fallecimiento de Sofía el 10 de agosto de 2020, cerca de un mes después de haber festejado su cumpleaños. Asimismo se advierte que su la mujer hubiera tomado las medidas de protección, seguiría con vida.

Al respecto de la campaña, el alcalde de Girón, Carlos Román, manifestó que es un fuerte llamado a los ciudadanos, ya que “es momento de dejar las excusas y tomar decisiones responsables por la vida de todos”.