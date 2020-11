Son muchos los sectores afectados a nivel mundial por la pandemia, pero sin duda, el sector del entretenimiento ha sufrido incontables pérdidas ya que fue uno de los primeros en cerrar y, con seguridad, será uno de los últimos en volver a operar con total normalidad.

Pese a que ya se están autorizando reaperturas limitadas, ha sido difícil llegar al punto de equilibrio esperado, o al menos, hacer un evento sin que genere pérdidas.

Dentro del sector del entretenimiento encontramos cines, bares, discotecas, empresas de producción técnica para eventos, de megaconciertos, actores, artistas, cantantes, músicos, entre muchos otros, y toda una cadena de trabajo que se genera a través de los eventos masivos. Sin embargo, aunque ya se han abierto muchos lugares y los eventos masivos han llegado paulatinamente, el número de personas permitido dentro de un establecimiento es un muy limitado y los costos de operación siguen siendo los mismos, así lo afirmó el reconocido empresario Óscar Pinzón, gerente de Stage Eventos y Producciones SAS. “Para tener una idea, el montaje de un evento entre sonido, luces, parte técnica y tarimas tiene un valor aproximado de 180 millones de pesos, ya sea el evento para mil, dos mil, tres mil o 20 mil personas. En este momento los aforos no pueden superar las 1.200 personas, dependiendo de los escenarios, y lograr tener ganancias por tan poca venta de boletería es muy complicado, es decir, hay apertura para los eventos, pero no funciona con un aforo tan limitado. Los palcos tienen que venderse muy costosos y no es fácil lograr una venta con valores tan altos en este momento”.

Frente a esta situación, los empresarios piden la ayuda del Gobierno nacional, local y departamental para que flexibilicen algunas de las medidas impuestas hasta el momento y generen más eventos de ciudad que les permita volver a reactivar la cadena productiva del sector del entretenimiento. “Los bancos no nos quieren ver ni en pintura, para nosotros no hay créditos, hubo algunas ayudas para rediferir créditos existentes o se alargaron algunos plazos, pero un alivio real no hubo para nosotros los que invertimos y creamos la industria del entretenimiento, aun cuando somos nosotros quienes generamos tres puntos del PIB (Producto Interno Bruto) del país”.