Así sobrevive un colegio de inclusión en Piedecuesta a la crisis por el COVID-19

¡Salir adelante en medio de la pandemia! Esa ha sido la consigna de Paola Jiménez y su esposo Iván Figueroa, fundadores del Gimnasio Pedagógico Arcoiris del Conocimiento, una institución educativa sin ánimo de lucro que busca formar a niños con discapacidad y de escasos recursos.

Durante dos años, este proyecto familiar marchó sobre ruedas. 77 estudiantes, desde caminadores hasta el grado segundo recibieron educación en este colegio, 27 de ellos con discapacidad.

Pero todo cambió con la llegada del Coronavirus. Con él vinieron el cierre del colegio, las necesidades económicas y el retiro de muchos de sus estudiantes.

“Tenemos muchos niños que están becados y hemos tenido que seguir asumiendo los gastos de esos estudiantes. Hicimos un reajuste a la pensión y congelamos las de aquellos estudiantes que definitivamente no tenían con qué pagar”, relató Paola Jiménez, directora de la Institución.

Sumado a ello, los docentes, quienes dejaron de recibir sueldo en mayo, decidieron quedarse y dictar clases con la esperanza de abrir en el 2021.

De esta manera, este equipo de educadores decidió no tirar la toalla, sino buscar alternativas para salir a flote.

Así nació ‘La Bolita Colorida’, una tienda virtual de detalles y decoraciones en globos, que ha sido el sostén para no perder los inmuebles en donde funciona el colegio.

“Ante la disminución de ingresos vimos la oportunidad de crear un espacio de negocio en las redes sociales y con ayuda de los papás hemos logrado multiplicar la información y con eso hemos podido sustentarnos”, cuenta.

Pero no todo es económico, la salud de los estudiantes de inclusión también ha sido una preocupación, pues el aislamiento los ha afectado de manera considerable.

“Para ellos y las familias ha sido difícil porque no están preparados para ser papás y maestros a la vez. Hemos tenido que autorizar un par de visitas a las casas de estos chicos porque a ellos los golpeó muy duro el distanciamiento social. Las terapias físicas y psicológicas ya no existen, la pandemia no nos permitió seguir”.

A pesar de que con la tienda virtual han podido mantener las instalaciones del colegio, las facturas de los servicios públicos están en rojo, por eso decidieron organizar un bingo virtual para recolectar fondos.

“Necesitamos ayuda de todo tipo, hay muchos chicos y sus familias que están pasando situaciones difíciles. Hemos podido solventar los cánones de arrendamiento pero el tema de servicios está en mora y la tienda aún es muy prematura, por eso el sábado 7 de noviembre tendremos un bingo virtual vía Zoom a las 4:00 p.m., el cartón cuesta $5.000”, dijo Paola.

Si está interesado en ayudar a esta institución, en conocer más de cerca la labor o en participar del bingo puede solicitar más información en el número 3002915275.