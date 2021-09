No obstante, desde la Administración Pasada se denunció la invasión del predio por parte de Pedro Díaz Aguilar, quien en 1995 vendió el predio de tres hectáreas y media a la constructora.

Si bien desde hace tiempo el problema ha sido de conocimiento del Gobierno Local, varios funcionarios que se han acercado para verificar el estado en que se encuentra el predio han recibido amenazas y agresiones que han dificultado sus labores.

"No hay duda de que el terreno es del Municipio"

En la reunión del pasado 13 de septiembre participaron los asesores de Planeación, Medio Ambiente y la oficina Jurídica, así como funcionarios de la Secretaría del Interior para definir las acciones para reclamar la titularidad del predio.

En primer lugar se hizo el pasado 9 de agosto al AMB para que se actualice la información catastral con los registros de la Oficina de Instrumentos Públicos que comprueban que el área pertenece al Municipio. "Necesitamos que se pueda dar de baja en el sistema predial", señaló Juan Carlos Ciliberti, asesor jurídico.

Además, a través de la Inspección Segunda de Policía se instaurará una querella. El propósito es organizar operativos en el lugar el avanzar con el proceso de restitución del inmueble. El primer paso será verificar los linderos del predio que es propiedad del Municipio sobre el terreno. "Tenemos georreferenciado el lote, ahora necesitamos que en el sitio podamos establecer cuáles son los puntos exactos de la delimitación", dijo Ciliberti.

Ya se solicitó el acompañamiento policivo. "Tenemos que verificar en campo los linderos del predio. Falta identificar hasta dónde va el lote de Pedro Díaz Aguilar y en dónde comienza el lote de Piedecuesta".

De esta forma, se avanzará con el trámite administrativo que según la Administración Local sería más eficiente que en las instancias judiciales, donde el proceso se podría extender por varios años.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga expresó su disposición para brindar apoyo ante cualquier requerimiento en este caso.

¿Hubo afectación ambiental?

En el encuentro también participaron miembros de la Cdmb que han atendido diversas denuncias sobre daños ambientales en el predio Los Lirios.

Diego Barajas, coordinador del Grupo Élite Ambiental de la Cdmb, explicó que solo una parte del terreno de la Alcaldía hace parte de la ronda de protección de la quebrada La Ruitoca y señaló que la zona deforestada está fuera de este margen especial, por lo que considera que no hubo daño al ecosistema.

De acuerdo con lo evidenciado en la visita de la Cdmb realizado en agosto pasado, lo que habría hecho el señor Pedro Díaz Aguilar serían labores de rocería para cultivar. Esta práctica es la eliminación de malezas y rastrojos, en una zona donde, según la autoridad ambiental, desde hace varios años dejaron de existir grandes árboles.

Barajas señaló que aunque en este punto había algunas especies arbustivas como copillos y guamos, eran pequeños. "No tenían un diámetro de más de 10 centímetros, por lo que no reviste una mayor significancia. Desde hace varios años esa zona específica no tiene especies forestales de reserva".

Es decir, como estas plantas no estaban próximas a la fuente hídrica no se inició un proceso administrativo sancionatorio. No obstante, la Cdmb hizo un requerimiento a Díaz Aguilar para que recupere la biomasa intervenida. "Se le pidió hacer la siembra de unos árboles para recuperar el área".

La acción solicita al implicado sembrar 30 árboles de especies como el guyacán y nauno. "Se le explicó de qué altura debe ser al momento de sembrarlo, cómo debe ser el ahoyado y los informes que debe entregar a la Cdmb para hacer seguimien-to. Si no cumple con eso se iniciará el proceso administrativo sancionatorio por incumplir el requerimiento que le impusimos".

También los funcionarios de la Cdmb le advirtieron al hombre que no puede adelantar la actividad sin los permisos pertinentes, pese a que en la zona bien podrían desarrollarse proyectos agrícolas sostenibles.

La Cdmb hizo un llamado para que se resuelva la titularidad del predio para que el dueño lo administre, cuide y evite que otras personas realicen actividades que no corresponden.

Es decir, a pesar de que las características del predio son aptas para que se desarrollen actividades agrícolas en algunos sectores, es de resaltar que el predio fue entregado al Municipio para ser un área de conservación ambiental. Por esta razón, es importante que se resuelva la titularidad del predio, para que cumpla la función para la cual fue cedido y sea blindado a través del Plan de Ordenamiento Territorial local.

Pese a las explicaciones de la Cdmb, la comunidad advierte que se sigue generando afectación a los árboles del predio. En la mañana de este martes registraron una quema en una zona verde del predio Los Lirios.

Sobre este material suministrado, Diego Barajas señaló que se enviará un equipo técnico para evaluar qué sucedió.

Además, la autoridad ambiental puso en conocimiento que en el predio del Municipio se identificaron daños ambientales que sí afectan directamente la quebrada La Ruitoca.

Se trata de la construcción de un gavión por parte del conjunto Ruitoque Villas que ocupa parte de la ronda de protección de la fuente hídrica. Además, el pasado 12 de agosto en el predio se identificaron cuatro pozos que pertenecerían a un sistema séptico. Su caja número cuatro tenía una fuga que generó vertimientos.

Ante estos dos hallazgos se tomaron medidas preventivas sancionatorias por parte de la Cdmb y la Alcaldía de Piedecuesta.