Expedientes de prensa: El dolor de las víctimas del violador en serie de Piedecuesta

Tomó la manguera. Un segundo después sintió la mano fría del hombre, tapó su boca. Intentó reaccionar, pero él fue más fuerte. Quedó paralizada. Estancada en ese pedazo de tierra, un temblor de espanto la atravesó tan profundo que no pudo intentar algún movimiento para defenderse. El miedo es frío y ella estaba tan fría como pude estar un cadáver. Abrió los ojos, en una expresión de espanto que no ha sacado de su cabeza. Intentó gritar. No pudo.

Ya avanzaron mucho y no sabía dónde estaba. Se dijo a sí misma que era tarde para hacer algo. Sintió que las piernas no le respondían. Estaba paralizada. El miedo la inmovilizó sentada en esa moto. El terror creció en su interior como un río que está a punto de desbordarse con un impulso controlable. Siguió hablando con ella misma. No supo qué hacer. Ahora una culpa asfixiante le apareció en ese camino. Se recriminó por subirse a esa motocicleta. Pero ya no pudo hacer nada. Se dijo que hacía tiempo debía estar ya en su casa. Como todas las noches. Quiso ir allá y no pudo. Un hombre encorvado, de aspecto delgado, la desvió contra su voluntad. Sintió entonces algo de rabia por no darse cuenta, por no ser más desconfiada. Por no escuchar lo que su mamá siempre le decía al salir a la calle.

Ella supo que él mintió. Percibió además que el hombre aceleró más la moto. Volvió entonces ese sofoco que la alborotó sin piedad en el silencio de la carretera. Se preguntó a ella misma qué hacer. Su voz interior le advirtió que se trataría de un atraco. Pensando en esa posibilidad. Confió que eso fuera. Repasó lo que llevaba de valor en el pantalón. Un teléfono celular y un par de billetes de baja denominación eran sus posesiones. Creyó que no era nada importante. Creyó, para ese ladrón. Miró a su alrededor y nada cambió. Esa oscuridad fue un temblor secreto que no dejó de sacudirla. Se dijo a sí misma que, tal vez, de pronto, apareciera una casa con las puertas abiertas, o una tienda y ella pudiera gritar. Incluso rezó para que algo saliera en el camino, un carro o una moto. Sin pensarlo, ella se lanzaría a la vía. Pasaron los minutos. Ni lo uno o lo otro aparecieron en el camino. Se preguntó si debía tirarse ya a la carretera y correr lo más rápido que pudiera. Lo pensó por un tiempo. Ella no hizo nada. No pudo.

No me vaya a hacer nada, por favor. No me vaya a matar...

Moto alquilada

Ellas necesitan ayuda

- Cuando él me dijo que me quitara la ropa sentí mucho miedo. Pensé que me iba a matar con ese cuchillo. Le pedí a Dios que me ayudara, que me protegiera y no me dejara morir. No quería dejar a mis hijos solos. Intenté resistirme, pero no pude. Me amenazaba con el cuchillo y me golpeaba. Me insultaba. Tenía el tapabocas en los ojos y no podía ver. Por más que intento olvidar ese momento, no puedo. No puedo. No puedo...

No todas las víctimas del violador en serie de Piedecuesta han recibido o tienen en la actualidad un acompañamiento profesional para el restablecimiento de sus derechos. De las 15 mujeres afectadas por este hombre, todas están invisibilizadas frente a la justicia. Si bien se necesitan condenas ejemplares, es necesario el acompañamiento del Estado a las víctimas, que en la práctica no sucede. La sociedad no está con las víctimas, las abandona y ellas se sienten ahora solas. Sufren en silencio. Aisladas.

Las siete víctimas llevan más de un año caminando con resignación. Huyen de los demonios que se desataron el día que fueron abusadas. En la actualidad experimentan pánico de un abrazo o del simple hecho de caminar solas por una calle. Llorar no es inusual para ellas, lo mismo que sentir rabia. Si bien aplauden que la justicia operó con prontitud, ellas esperaban una condena más alta.

- “Quería que le dieran 60 años en la cárcel y que no volviera a salir nunca más de allá. Que no vuelva a destrozarle la vida a ninguna mujer... Que nadie más sufra la pesadilla que vivo...”.

Ella, por su condición social y económica, trabaja en la informalidad. En la actualidad carece de seguridad social. Trabaja para sobrevivir y para mantener a sus tres hijos. Sabe que está mal. Que la depresión y las pesadillas son su compañía diaria. Una cosa es el recuerdo del dolor físico, pero otra es el horror de no olvidar y hacer memoria de los gestos perversos de su peor enemigo amenazándola. Tal vez él esté ahora en la cárcel, pero su imagen se le tatuó. Las siete víctimas cierran los ojos y llegan una vez más imágenes terribles. No hay salida.

La madre de una de las víctimas, una menor de 16 años, narró que su hija está en muy malas condiciones desde la agresión y que la vida de las dos se destrozó por culpa de este agresor sexual. Llorando dice que, a veces, no sabe qué hacer.

- Ella es mi única hija. Mi hija es lo más grande, después de Dios. Yo me siento culpable con todo esto. Siento que a sus 16 años no la protegí. Que debí hacer más. No sé. Siento que la culpa fue mía. Yo me pregunto, por qué tenía que subirse a esa moto. Todo el mundo me dice que soy una buena madre, pero me cuestiono. Ahora mi hija sufre. Mi hija ha tenido dos intentos de suicidio y la siquiatra me dijo que podía volver a intentarlo. Yo no quiero que mi hija se muera...

Las zonas oscuras que dejan la violencia sexual en las víctimas, los atroces sufrimientos que viven cotidianamente, la tortura de los recuerdos que las acorralan sin piedad llevó a que muchas de estas siete víctimas no quieran salir y que sus parejas y familias sufran con ellas, en un silencio, que más se parece al peor infierno.