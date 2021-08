Joven afirma que le aplicaron dos primeras dosis de Moderna en punto de vacunación de Piedecuesta

Sobre las 4:00 p.m. del pasado miércoles, esta joven de 20 años recibió una invitación por parte de una amiga para que asistiera a vacunarse en uno de los puntos masivos de Piedecuesta, debido a que la sede abrió una jornada de vacunación para mayores de 20 años hasta las 5:00 de la tarde.

Sacando tiempo de su trabajo la joven llegó al lugar, recibió el formulario de ingreso, un ficho y se sentó a esperar su turno para ser inmunizada. Ella comenta que en el lugar la organización era por grupos de cinco personas y que su grupo era el último de la jornada.

Según su relato, ella esperaba en las sillas blancas, donde ubicaron a quienes esperaban ser vacunados, cuando una de las dos enfermeras del lugar la llamó para entregarle el carnet de vacunación ya diligenciado.

“Llegué y habían dos enfermeras. Mostré mi cédula y el carnet, entonces la enfermera sacó la vacuna, me la aplicó y me dijo que pasara a las sillas verdes” describió la joven.

Luego de estar sentada en las sillas verdes, donde las personas ya vacunadas reposaban un momento, ella afirma que no pasaron más de dos minutos cuando la otra enfermera del lugar la llamó, “Yo pensé que me iban a preguntar si me sentía mareada, si me sentía mal, porque en las sillas verdes estábamos los que ya nos habían vacunado”.

La enfermera que la llamó por segunda vez llenó los datos personales de la joven y le pidió la firma, “La primera enfermera no me pidió los mismos datos, yo llené mis datos con la segunda enfermera”.

La segunda enfermera la invitó a sentarse mientras se acercaba a la nevera para sacar otra vacuna.

“Cuando la segunda enfermera sacó la otra vacuna yo le dije espera: ¿son dos vacunas?, y ella me respondió que sí eran dos. Antes de eso ella ya me había pedido y revisado el carnet. Ella me puso la vacuna debajo de la otra, me dijo que tomara acetaminofén y me dijo que ya podía salir”.