Derrumbes en diferentes puntos mantienen cerrada la vía entre el municipio de Piedecuesta y el sector de La Mesa de Los Santos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades hay dos puntos en los que el derrumbe tapó los dos carriles lo que obligó al cierre total.

Desde esta mañana las autoridades trabajan con el fin de restablecer el paso por este corredor vial. El paso de vehículos por la vía Curos - Los Santos ya se encuentra habilitado, según informó el secretario de Infraestructura de la Gobernación de Santander, Jaime René Rodríguez.

Según el funcionario, se espera que la vía Piedecuesta - La Mesa de Los Santos se pueda abrir antes del mediodía de este domingo, 16 de abril.

En varios videos enviados a esta redacción se observa que el bloqueo es total. En la zona, al igual que en el área metropolitana, cayó una tormenta entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Las autoridades estiman que sobre el mediodía el paso en esta vía esté completamente habilitado.

“Tenemos deslizamientos y caída de árboles en las dos vías que conectan al municipio (Los Santos)”, señaló el jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, Fabián Andrés Vargas Porras.

Asimismo, el funcionario aseguró que maquinaria de la concesión de la vía adelanta labores con la maquinaria para restablecer el paso vehicular.

De acuerdo con Vargas Porras desde dicha concesión manifestaron que se espera tener rehabilitado el paso en horas de la mañana de hoy, 16 de abril.

Ciudadanos afectados

Plutarco Ayala fue uno de los habitantes que se desplazaba hacia La Mesa de Los Santos durante la madrugada de este domingo, 16 de abril, sin embargo se encontró con el cierre total de ambas vías de acceso.

“Intenté pasar incluso a pie, pero no fue posible. Son varios los puntos. No conocemos la magnitud”, añadió Ayala, quien no pudo pasar hacia su destino.