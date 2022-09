Vendedores informales de Piedecuesta se oponen a su traslado

Inconformes están los vendedores informales del parque principal y del centro de Piedecuesta ante la orden de reubicación anunciada por la Administración Municipal.

Esta decisión los ha indignado, a tal punto, de acudir a plaza pública para exigir sus derechos, como ciudadanos y también como vendedores informales. Organizados en siete asociaciones, realizaron ayer un plantón frente al Palacio Municipal para demostrar su descontento ante la medida, que consideran arbitraria.

Flor Berbeo, líder máxima de las organizaciones, señaló que, hace dos semanas, funcionarios de la Alcaldía les informaron el traslado obligatorio al Edificio Orbeo, ubicado en la calle 5 N° 11-28.

“No tenemos problema con el traslado, pero sí con el sitio nuevo de ubicación. No es apto para ser ocupado y nos preocupa que una tragedia ocurra...”, aclaró.

Las afirmaciones de esta líder están sustentadas en el deterioro de las instalaciones de este edificio. Según cuenta, en este sitio se filtra el agua producto de las lluvias habituales. Además, tiene grietas que generan dudas sobre su estabilidad.

“Lo que hizo la administración fue tapar algunas grietas. Sin embargo, el deterioro es notable a la vista”, agregó.

Los vendedores informales enviaron a Vanguardia algunos videos en donde se comprueba la filtración de la que habla Berbeo.

“Esas no son las condiciones que nos merecemos. Lo que hacen es exponernos al peligro”, agregó John Jairo Pacheco, vendedor informal que lleva ocho años laborando en esta zona.

“Graves” antecedentes

En el archivo de Vanguardia se registra una denuncia de 2014, en la que se expone las fallas en la estructura, que en ese momento denunció la Oficina de Planeación de la administración de Ángel de Jesús Becerra.

“Se evidenció que la estructura fue calculada con un coeficiente como si fuera una vivienda unifamiliar y no como Centro Comercial. Esto quiere decir que no cuenta con el suficiente fortalecimiento”, aseguró la entonces jefe de la Oficina de Planeación, Eblynh Londoño.

Una de las cosas que más llamó la atención en ese momento de supervisión fue el diseño de la propiedad, que a pesar de tener alrededor de 680 locales, solo tenía una entrada y una salida.

No hubo consulta

De acuerdo con los vendedores, el secretario de Seguridad y Convivencia de Piedecuesta, Camilo Jerez, les informó que la decisión fue ya tomada.

“Este tema se nos sale de las manos. Es un fallo judicial. Estamos tratando de darle cumplimiento a cabalidad”, señaló el funcionario en la reunión, que quedó registrada por algunos vendedores informales.

Según estas declaraciones y las explicaciones que les han brindado a los afectados, la decisión obedecería a un fallo judicial, que ordena la recuperación del espacio público, que reúne zonas comunes como el parque principal y las calles décima, novena y quinta del centro del municipio.

Al respecto, Eliza Agudelo, una de las afectadas y secretaria de una asociación de vendedores, contó que este fallo judicial no lo pudieron conocer de primera mano. “No hemos visto esa decisión”, advirtió.

En esto concuerda el líder de la una de las siete organizaciones, Orlando Agudelo, quien señala que este procedimiento no es democrático, si no hay una socialización en la que se les permita a los afectados dar su punto de vista. “Así no es la democracia, nosotros tenemos derecho a opinar sobre nuestra actividad laboral”, agregó Agudelo.

Fecha límite

Según Berbeo, la cabeza de los vendedores informales, la primera semana de octubre se realizaría el traslado, por lo que esta situación los tiene realmente preocupados. “Nosotros no queremos movernos allá. Y si desacatamos esta decisión madres cabeza de familia y personas de la tercera edad se quedarán sin empleo”, agregó.

Esta redacción no obtuvo respuesta de ningún funcionario de la Alcaldía de Piedecuesta, pese a las llamadas realizadas.