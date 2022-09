Video: Conductores que usan paso prohibido están matando las palomas en Piedecuesta

Tal parece que el paso indebido es una situación que se presenta a diario, y que, según lo comentó Luz, los alférez de tránsito no ofrecen una solución.

“Yo he denunciado y no pasa nada, no colocan señalización. La semana pasada un carro blanco y un taxi dejaron 12 palomas muertas”, agregó.

Por medio de la fundación ‘Soy animal’, sus integrantes han enviado cartas con el fin de solicitar una intervención de manera urgente; sin embargo, no han tenido respuesta.

El llamado de atención también radica en la falta de cultura por parte de los conductores, pues no solo están en riesgo las palomas, si no los niños, y personas en general que recorren este sector.

¿Qué dicen las autoridades?

Vanguardia trató de comunicarse con la Secretaría de Tránsito de Piedecuesta; sin embargo, hasta el momento no se obtuvo una respuesta.