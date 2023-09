$!Colegios en Ulibro: una iniciativa con responsabilidad social

Agéndese, no se pierda el concierto de Batuta en Ulibro 2023

Según Laura, cada semestre de la Licenciatura asiste un día a Ulibro, algunos van dos días, y estos estudiantes se encargan de programar talleres para diferentes edades. “Queremos que los estudiantes tengan la oportunidad de pasar un rato agradable en estos espacios que brinda la feria. Realmente son espacios muy bonitos y me impresiona ver cómo logran captar la atención de los niños, y lo que más queremos es que salgan felices”, dice al respecto Angie Reyes, estudiante de este programa y coordinadora de talleres infantiles.

“¡Es increíble! Los chicos se la pasan genial aquí, jugando y participando en todas las actividades que tenemos. Les gusta tanto que han empezado a invitar a sus primos, amigos e incluso a compañeros de otros colegios. ¡Estamos que no cabemos de la alegría con todo el esfuerzo que hemos puesto en esto!”, asegura Paolo Nieto, estudiante de la Licenciatura.

Esta iniciativa no solo es valiosa para los niños, sino también para los estudiantes de la UNAB que participan. Les brinda la oportunidad de aplicar sus conocimientos y habilidades en un entorno real, y de hacer una diferencia en su comunidad.

Y el gusto por participar en la feria del libro más reconocida del oriente colombiano no es solo de niños, estudiantes, profesores y futuros profesionales. “Estoy muy contento de ver el crecimiento de esta feria. Agradezco la invitación que me hicieron y me alegra ver cómo Bucaramanga cada vez es más bonita”, dice Ivar Da Coll, autor de “¡No fui yo!”