Diana Giraldo ganó el premio Silvia Galvis en la categoría Opinión

La periodista Diana Saray Giraldo obtuvo ayer el premio a Mejor Columna de Opinión Silvia Galvis por ‘Las lágrimas de Ballesteros’, publicada en la Revista Semana.

“¡Este el premio más significativo que he recibido! Silvia Galvis fue la primera pluma que me enamoró! La encontré por primera vez con “Sabor a mi” En mi época de colegio. Lejos estaba de saber que la vida me llevaría a seguir sus pasos y ocupar su silla en @vanguardiacom Gracias!!”, dijo en su cuenta de Twitter.

En la columna, la periodista cuenta sobre los contratos que celebró Ballesteros siendo director de la ESANT para favorecer al llamado clan Aguilar de Santander.

El trabajo de Giraldo, exdirectora de Vanguardia, ya ha sido galardonado por diferentes premios distinguidos en Colombia como el Simón Bolívar, por investigación.

Otros ganadores

En la categoría Periodismo Joven, se premió el trabajo “Bucaramanga y su área con bajas notas en educación sexual”, publicado en por la Revista Plataforma de la UPB por Laura García, Alisson Wandurraga y José Herrera.

En la categoría Investigación Regional, el premio fue para “El Jarillón Roto: la pesadilla de los pescadores del río Nechi”, texto elaborado por Juan Camilo Gallego y publicado en la agencia de prensa del Instituto Popular De Capacitación.

Y Ana María Ferrer, periodista exdirectora de El Pilón, recibe el premio Silvia Galvis en la categoría Trayectoria.