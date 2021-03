1 de cada 5 colombianos ha sido víctima del conflicto armado

Las historias

El Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto en Colombia es una fecha para recordar y hacer conciencia frente a las consecuencias de la violencia.

“Nos ha tocado revisar el mecanismo existencia mínimo para garantizar atención humanitaria”, explica Rodríguez Andrade.

Con todo, la Unidad para las Víctimas señaló que, en Santander, se habían logrado reparar económicamente con 500 millones de pesos a víctimas en Santander en los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.

Además, indicó que la entidad continuará en el proceso de entregar estas indemnizaciones en los demás municipios de Santander.

Para que continúe el proceso, el director de la Unidad para las víctimas hace un llamado a las “personerías municipales para que hagan las inscripciones correspondientes de todas las organizaciones de víctimas para participar en las elecciones de las mesas municipales departamentales y también en la mesa de nacional, dándole garantías a las víctimas en mecanismo de participación”.

La asociaciones de víctimas son importantes en el proceso de reparación y en la reclamación de sus derechos. Y también en el proceso de sanación no solo individual, también para el país.

Victoria, una de las víctimas cuya historia fue seleccionada para participar en la campaña “Dona tu voz, Dona tus oídos”, lo explica: “Hace algunos años sufrí violencia sexual por un grupo armado al margen de la ley, estando embarazada de seis meses. A ellos no les importó que les dijera el daño que podían hacerle a mi bebé; no les importó mi súplica.

“Cuando todo acabó no quería seguir viviendo, pero saqué fuerzas por el hijo que llevaba en mi vientre. Después de un tiempo, conocí una organización de mujeres víctimas de violencia sexual y ahí me brindaron apoyo psicológico, ya que sufrí de depresión e intenté quitarme la vida, ahí me di cuenta de que mi cuerpo había guardado todo el dolor. Comencé a hacer talleres con otras organizaciones que también llevaban casos de mujeres víctimas de este delito, lo cual me motivó a hacerme profesional para poder ayudarlas contando sus historias. Hoy, soy una mujer empoderada que busca seguir luchando para que se oigan las voces que aún se mantienen en silencio”.