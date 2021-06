110 personas muertas han sido reportadas como vacunadas en Colombia

Crecen las inconsistencias en el Plan Nacional de Vacunación. Esta mañana la Contraloría General reportó que 328 personas mayores de 120 años fueron priorizadas para la etapa uno de vacunación, 110 personas vacunadas están muertas y hay 1.669 que se vacunaron sin estar priorizadas.

La primera de las inconsistencias que reveló la entidad se debe a que encontró que en la base de datos, Mi Vacuna del Ministerio de Salud, fueron priorizadas 328 personas mayores de 120 años para ser vacunadas en la fase uno de vacunación. Sin embargo, luego de las investigaciones pertinentes se logró evidenciar que en el país no hay registros de personas vivas que tengan esa edad.

La entidad también informó que de estas 328 personas, 310 hacen parte del régimen subsidiado y 19 están dentro del régimen contributivo de seguridad social. La mayoría de estos reportes se evidenciaron en la Guajira, con 62 casos y Bolívar (43).

Igualmente la Contraloría identificó 1.345.336 mayores de 80 años que aparecen en Mi Vacuna sin régimen de salud, lo que corresponde a un porcentaje del 52.83 por ciento de esta población priorizada, la cual estaría desprotegida en el Sistema General de Seguridad Social del país.

La entidad también encontró que las IPS del país no han reportado la aplicación de 3.260.300 vacunas contra el Covid-19 en la base de datos Paiweb, que contiene toda la información del Plan Nacional de Vacunación.

Otro de los puntos que destacó la entidad es la inconsistencia en los registros entregados por las IPS y el Ministerio de salud, pues: “mientras las IPS registraron en Paiweb que se aplicaron 5.387.724 dosis a nivel nacional, el Ministerio de Salud informó, en su página web, que el total de vacunas fue de 9.098.024”.

Por otro lado, la entidad reportó que 110 personas que aparecen como fallecidas fueron vacunadas. Dentro de este grupo 35 personas, que murieron por causas naturales no asociadas a las vacunas después de recibir la primera dosis, fueron reportadas como vacunadas con una segunda dosis.

La entidad también reportó que 1.669 personas fueron vacunadas sin que hicieran parte del grupo priorizado en las etapas 1, 2 y 3 de la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación.

De estas personas no priorizadas 775 tienen entre 26 y 44 años, 344 tienen entre 55 y 59, 198 están en el rango de edad de 18 a 25, 169 tienen de 45 a 49 y 152 personas vacunadas tienen entre 50 y 54 años.

Por último la entidad informó que algunas personas que fueron vacunadas en corredores fronterizos no residen allí, sino en departamentos diferentes. El reporte es de 1.666 personas.

Estas personas fueron vacunadas en el corredor fronterizo, Leticia y Puerto Nariño (Amazonas), Puerto Inírida (Guainía) y Mitú (Vaupés), donde, de acuerdo con las disposiciones normativas, no existe priorización de listas. “La alerta se genera porque no se tiene claro por qué estas personas, que al aparecer no residen en este corredor fronterizo, terminaron recibiendo una vacuna en ese lugar”.

Esto en razón de que por ejemplo de 267 personas que debían ser vacunadas en Bogotá 238 terminaron recibiendo una vacuna en el departamento de Amazonas, 15 recibieron una vacuna en el departamento de Guainía y 14 en el departamento de Vaupés.