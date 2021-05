La ciudad enfrentó una grave situación de orden público en medio de la jornada, en la que se convocaron manifestaciones por el Paro Nacional, que cumplió un mes este día.

"El 28 de mayo del año 2021 es un día fatídico, un día doloroso y un día que ha significado muerte en nuestro territorio y en nuestro espacio", afirmó el mandatario local, quien expresó además su solidaridad con los allegados a las víctimas fatales.

"Nuestras condolencias y acompañamiento. No saben cuánto hemos hecho esfuerzos para evitar que los 'halcones de la muerte' se activen y signifiquen el dolor y la tragedia, pero por más que hemos hecho un esfuerzo nos han logrado copar y ha generado esta situación denigrante en la ciudad", dijo Ospina.

Indicó que, aunque se tiene un balance preliminar de decesos y heridos, "todavía no podemos precisar si todas las muertes ocurridas el 28 de mayo están vinculadas y asociadas integralmente a la protesta".

Esta tarea, recalcó, está en manos de la Fiscalía General de la Nación y los organismos humanitarios, quienes se encargarán de esclarecer los móviles de cada caso.

Sin embargo, recalcó que "no podríamos negar que los cadáveres que se tuvieron desafortunadamente en la Autopista Suroriental, a la altura de La Luna, no estén vinculados con la protesta, ni podríamos señalar que el cadáver de una persona calcinada en el Dollarcity de Siloé no esté asociado a la manifestación".

"Tampoco podríamos negar que otros cadáveres que han ocurrido en algunos puntos estén asociados al tema de la protesta", agregó.

Teniendo en cuenta lo anterior, indicó que desde la Fiscalía General de la Nación se reportaron 13 homicidios durante este viernes en la ciudad.

Así mismo, que la secretaría de Salud recibió el reporte de 36 personas lesionadas atendidas en las IPS públicas y privadas de Cali, 34 de ellas que ingresaron antes de la medianoche y dos que fueron atendidas en horas de la madrugada de este sábado.

"Una proporción muy importante de los heridos son lesionados que se han tenido de las 6:00 p.m. en adelante", ahondó.

Otras emergenciasEl mandatario también informó que durante la jornada no se registraron ataques a la misión médica en la ciudad; sin embargo, sí se tuvieron casos en otras localidades del Valle del Cauca.

"Hubo seis infracciones en el departamento donde obstaculizaron el paso a ambulancias, un ataque a una ambulancia, una amenaza a la tripulación y una restricción de paso de equipos médicos", reveló.

Ospina enfatizó en que "el ataque a la misión médica es una violación de todo tipo de derechos. Es una circunstancia tan intransigente que ronda lo máximo de la criminalidad".

También habló sobre el cierre del megacentro de vacunación en la ciudadela educativa Nuevo Latir, ocurrido en la mañana del viernes.

"Desafortunadamente lo tuvimos que cerrar por una amenaza de bomba en ese centro, y ante el riesgo decidimos no poner en peligro al personal de la salud ni a la comunidad en general", explicó.

Finalmente, reportó que durante este viernes hubo 12 emergencias médicas atendidas por los Bomberos, siete rescates de emergencia "algunos de ellos en sitios de mucha tensión y conflagración", tres rescates de personas encerradas ante los hechos de saqueo y vandalismo, una caída de un árbol y tres incendios estructurales.

"Se tuvieron incendios que no pudieron ser intervenidos por los Bomberos y la Secretaría de Gestión del Riesgo, esto debido a la presión que ejercieron algunos desadaptados sobre esta misión importantísima. Esto ocurrió en una estación del MÍO y también en la Calle 13 con Carrera 100 -sur de Cali, sector de Univalle-", apuntó.