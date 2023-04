130 viajes de Francia Márquez en aviones de la Fuerza Aérea han costado $2.869.972.464

El uso de los helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea de Colombia para los viajes de la vicepresidenta Francia Márquez no para de generar polémica. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, reveló que Márquez ha utilizado 130 veces las aeronaves para sus diferentes desplazamientos por más de $2 mil millones.

"Desde que Francia Márquez asumió la Vicepresidencia, el 7 de agosto de 2022 y hasta el 6 de marzo de 2023, ha usado 130 veces las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana y cuatro veces Aviación Ejército", denunció la militante del uribismo en su cuenta de Twitter.

La documentación publicada por la congresista detalla los diferentes desplazamientos que ha hecho Francia y el valor de cada uno de los vuelos.

Por ejemplo: el 22 de agosto de 2022, la documentación revela que la Vicepresidenta viajó desde el Aeropuerto El Dorado, de Bogotá, hacia el Valle del Cauca, donde tiene su residencia oficial. En este vuelo se habrían invertido más de $10 millones, según el informe revelado por Cabal.

En total, según el reporte de la senadora, son 130 vuelos en aeronaves C-295, E-135, F-28, SK350 y UH-60 Black Haw que equivalen a 128 horas y 33 minutos que han costado a los colombianos $2.869.972.464.

Pero las críticas de María Fernanda Cabal en contra de Francia Márquez no quedan ahí. En cuentas de la senadora uribista, que ya anunció que buscará en 2026 ser presidenta de Colombia, los $2.869.972.464 que se han invertido en estos viajes hubieran alcanzado para entregar 5.600 subsidios de Ingreso Solidario u 83 subsidios para compra de Vivienda de Interés Social.

"Por seguridad"

Cuando la vicepresidenta Francia Márquez reveló que usa de forma constante estos aviones, dijo que los desplazamientos en helicópteros oficiales de la Fuerza Aérea se deben a su seguridad.

"El fin de semana fui y subí en helicóptero y hoy me vine y salí en helicóptero y las veces que vaya voy a ir en helicóptero les guste o no. De malas (...) si fuera una vicepresidenta blanca y de élite no dirían nada", dijo la Vicepresidenta en Semana.

Cabe recordar que en dos ocasiones Francia Márquez ha recibido por parte de la Fuerza Pública alarma por posibles explosivos cerca a donde está, hecho que puesto en riesgo su seguridad.