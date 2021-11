“El momento que experimenta la vivienda hoy en día no tiene ningún precedente. El año pasado celebramos el mejor año en comercialización de vivienda en la historia de Colombia. Este año, en tan solo 10 meses ya logramos superar ese récord. Entre enero y octubre de 2021 se han vendido 190 mil unidades, eso es más de lo que se comercializó en todo 2020, cuando se vendieron 179 mil unidades. Con esto, 2021 ya es el mejor año en ventas de vivienda desde que se tiene registro”, afirmó Jonathan Malagón, Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En octubre, según datos de Galería Inmobiliaria, se vendieron 18.436 unidades VIS y No VIS en el país, un 33% superior al promedio histórico para el mismo mes de 13.847 viviendas. Por su parte, en el acumulado de los primeros diez meses de 2021 se alcanzan 189.995 unidades VIS y No VIS vendidas, siendo el mejor resultado a nivel histórico en ventas para el acumulado enero-octubre y señalando una expansión de 39% frente al mismo periodo de 2020. Por segmentos, se tienen crecimientos de 40% en VIS y 37% en No VIS.

En lo corrido de 2021, 7 de cada 10 viviendas que se han comercializado corresponden a unidades VIS. En el segmento No VIS, las ventas en lo corrido del año superan las 54 mil unidades.

Según cifras reveladas por el DANE, en septiembre de 2021 el sector edificador superó el millón de personas ocupadas, convirtiéndose en el mejor noveno mes desde 2016. Esto quiere decir que por segundo mes consecutivo el sector edificador ocupó a más de un millón de personas, con 73 mil puestos de trabajo más que en septiembre de 2020.