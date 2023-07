“A la Corte la critican, pero es una esperanza para muchos sectores”

En una esquina de su oficina, la saliente secretaria General de la Corte Constitucional, Martha Victoria Sáchica, tiene una pequeña mesa en la que hay una muñeca con lentes entre rosado y púrpura, traje y pañoleta rosados y un pequeño bolso ocre de mano. Igualita a ella. “Gracias por su legado”, dice la tarjeta a sus pies.

Fue la muñeca que recibió el día en que la Corte le rindió homenaje por sus 31 años de servicio. Durante todo este tiempo, casi el mismo que tiene de existencia el alto tribunal, Sáchica ha sido la guardiana de los secretos de la Corte.

Ella ha sido el primer filtro en cada uno de los procesos que llega a la entidad. Su signatura apareció en cada sentencia de la Corte hasta esta semana, cuando, luego de que aprobaron su retiro, se suspendieron términos en procesos constitucionales hasta que se complete el empalme. De aquí en adelante, será su sucesora, Andrea Liliana Romero, quien empiece a firmar.

Sáchica presenció más de 2.500 reuniones de Sala Plena de la Corte, 800 de ellas antes de que la corporación se trasladara al segundo piso del Palacio de Justicia. Lideró el proceso de transformación digital del alto tribunal, fue magistrada encargada tres veces y llegó a compartir sala con 42 magistrados, ninguno de los cuales tuvo reproche alguno sobre ella o su labor.

Su salida, cuenta, la estuvo posponiendo desde 2015. Presidente de la Corte tras presidente la convenció de quedarse, incluso cuando quiso hacer una maestría en Historia, pero esta vez su voluntad de instaurar un relevo generacional fue más grande. El 30 de junio pasado terminaron las despedidas.

Colprensa: ¿Usted cree en el destino?

Martha Victoria Sáchica: “Yo creo que lo que ocurre en la vida de los seres humanos es la conjugación de todo. Es decir, que los astros se alineen es un porcentaje mínimo; yo creo que uno pone un 90 %. ¿Sabe por qué estoy aquí en la Corte? Por ser docente. Al ser profesora en la Sergio Arboleda conocí al doctor José Gregorio Hernández. Un día él salía de la Universidad del Rosario y yo entraba porque tenía parqueadero ahí. Él me dijo “ya nombré magistrados auxiliares, pero vamos a elegir al Secretario General. Cada magistrado presenta dos o tres candidatos. ¿Quieres que te presente, te llama la atención?” Y yo le dije que sí.

Realmente, el destino pudo haber contribuido a que yo me encontrara con él en ese momento, de pronto sí, pero si yo no tuviera una trayectoria, si no tuviera hoja de vida, si no hubiera estado en la Constituyente... ¿Y por qué fui a la Constituyente? Porque era profesora, porque todas las universidades enviaron a sus constitucionalistas a las comisiones preparatorias. Entonces, obviamente hay una cadena de coincidencias, pero la raíz de todo es ser del campo docente”.

C.: Luego del 30 de junio, ¿tiene pensado seguir siendo docente?

M.V.S.: “Sí, claro. Mientras lo permita la academia y me llame a dictar clases. Yo creo que es la mejor profesión del mundo. Enseñar lo obliga a uno a estar actualizado. Y trabajar con la juventud es lo máximo. Yo me retiro de la Corte, pero nunca del derecho”.

C.: ¿Ha hecho el cálculo de con cuántos magistrados ha compartido sala durante estos más de 30 años?

M.V.S.: “Sí. A raíz de estar preparando unas palabras para el día del homenaje que me hicieron acá hice esa cuenta. 42 magistrados. Siete mujeres”.

C: ¿Cuántas veces fue magistrada encargada?

M.V.S.: “Tres. Estuve en el 99, siete meses y medio, y reemplacé a Hernando Herrera Vergara, padre del actual director de la Corporación Excelencia en la Justicia. La segunda oportunidad fue en el año 2000, reemplacé a Eduardo Cifuentes, que ahora está en la JEP. Y finalmente, al doctor Alberto Rojas, a quien le anularon la elección y lo reemplacé casi un año”.

C: ¿Hay alguna explicación de por qué usted no fue escogida por el Congreso para ser magistrada en propiedad?

M.V.S.: “Esa pregunta sí está buena. Mira, el procedimiento de elección es un poquito complicado, porque son ternas que hace el presidente, la Corte Suprema o el Consejo de Estado. Yo no me presenté todas las veces. Con la Corte Suprema hay un enfrentamiento institucional, y es lógico que, si uno está en la Corte Constitucional, no lo van a ternar en la Corte Suprema para que lo elija a su vez el Senado. Uno tiene que pasar el escrutinio, se presentan 200 personas para que lo escojan, quedar en un terna y después el Senado elige, y eso sí es muy político.

A mí me encantaron las veces que estuve de candidata, porque eso es apasionante. Trabajar con el Congreso es maravilloso. Me parece que uno tiene una imagen de un Congreso que trabaja poco, pero es gente que trabaja muchísimo. E hice muy buenos amigos, pero todos me decían lo siguiente: uno tiene que empezar a hacer “campaña” desde antes de que llega. Las dos veces que yo estuve no lo hice. Yo llegaba con mi hoja de vida.

Allá caminaba todos los días, trataba de hablar con todos los senadores, pero uno está solo, sin un respaldo de un procurador, un consejero de Estado... No sé. Porque el lenguaje político es muy difícil, es un poco de “¿Por qué te nombro, si tú no eres política?”. Es un juego, un poco, de intereses. Así uno sea independiente, uno tiene que representar una tendencia. Y para la época en que me presenté las mujeres éramos el relleno de la terna.

De todas formas, la experiencia fue fantástica. Me gustó mucho conocer al Congreso por dentro, sentir que yo sola me puedo presentar. Pero no, ¿conseguir votos? Por favor, para que voten por uno 50 personas era muy difícil”.

C: ¿Usted cree que ese mecanismo de elección le ha beneficiado o perjudicado a la Corte?

M.V.S.: “Yo creo que la ha beneficiado. Hay un aspecto muy importante de esta elección, y es que ninguno de los que está aquí sentado es representante del Gobierno, ni los que son elegidos por el Consejo de Estado representan al Consejo de Estado. ¿Qué le da a uno independencia? Que no hay reelección. Ya me eligieron para mis ocho años y aquí tengo la Constitución. El sello de la Corte es que es pluralista.

Yo me acuerdo del caso de María Victoria Calle. Paisa, de Medellín, ternada por el expresidente Uribe, y ella votó en contra de la segunda reelección. Me acuerdo de cuando asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado. El presidente Samper declaró la conmoción interior, y esa la declaró inconstitucional la Corte, y el doctor José Gregorio dice “con el dolor de mi alma, que asesinen a Álvaro Gómez es para nosotros doloroso, pero eso es una cosa y otra cosa es que yo tengo que defender la Constitución””.

C: ¿Ese pluralismo se ha mantenido durante estos 30 años?

M.V.S.: “Sí. Acá están todas las tendencias internamente. A veces uno ve “no, el prototipo de magistrado conservador va a votar no”, pero la ideología tiene que estar por fuera. Me acuerdo mucho del doctor Álvaro Tafur cuando votaba temas de aborto. Él decía “Yo puedo, en mi fuero interno, no estar de acuerdo, pero como yo estoy aquí es para todo el mundo, tengo que ver si eso va a atentar contra sus derechos””.

C: La Corte ha tomado decisiones en medio de los temas más álgidos del país. En lo personal, ¿cuál recuerda usted que fue el momento más tenso que vivió en estos pasillos?

M.V.S.: “La primera vez que hubo así un superdebate fue cuando declararon una inconstitucionalidad en la Ley del Concordato con la Iglesia Católica. Eso fue en el año 93. En ese momento decirle a la Iglesia “usted no tiene un tratamiento especial frente a otras iglesias” trajo una reacción terrible de los sectores conservadores”.

C: Un poco en contraste, ¿cuál fue el momento en que se sintió más orgullosa del trabajo de la Corte?

M.V.S.: “Afortunadamente, son la mayoría. No hay palabras para lo que la Corte ha hecho con la población desplazada. Eso es admirado en todo el mundo. La Corte ha puesto a todo el Estado a defender a estas personas, a víctimas que antes no existían.

Cuando estuve encargada reemplazando al doctor Alberto Rojas, tuve una tutela de un muchacho estudiante que era ciego, sordo y mudo. Había una ley que protege a estas personas y obliga a que las universidades tengan ciertos instrumentos para ellos. Él vino a visitarme con la novia, lo tutelamos, para que tuviera un profesor especial, un acompañante y todo eso. Ese es un caso, como esos hay miles. Usted no se imagina. Y cuando la Corte ha estado en el ojo del huracán, cuando nos critican o hemos tenido situaciones difíciles, la que nos rodea es la gente. Claro, a veces hay unos fallos con los que yo digo “¡qué horror!, ¡¿cómo se les ocurrió hacer esto?!”.