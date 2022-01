A los europeos que lleguen al país los pueden devolver si les falta una dosis de la vacuna COVID-19

Dos ciudadanos españoles, la periodista Marta Nebot y su esposo, tuvieron que viajar durante 30 horas y cruzar tres veces el océano Atlántico para llegar a Colombia.

¿La razón? Una exigencia de las autoridades migratorias del país, de la que se dieron cuenta cuando ya era demasiado tarde, y que los obligó a completar tres vueltos en dos días: uno inicial con el que llegaron a Colombia, otro más con el que fueron devueltos hacia su país, y un último cuando regresaron con los papeles pedidos y pudieron avanzar hacia Jericó, Antioquia, donde estaban invitados al Hay Festival.

El incidente ya se ha repetido. Tal como le explicaron a Nebot, por lo menos otros ocho extranjeros de ese continente han presentado la misma situación y, a falta de soluciones, han tenido que devolverse con los gastos de tiempo y dinero que ello implica.

Ahora bien, el caso de la periodista resulta de una inconsistencia entre Colombia y España, que asimilan un esquema de vacunación completo de manera distinta.

Puede leer: Organizaciones de derechos humanos alertan sobre la degradación de la violencia en el país.

Mientras que en Europa los ciudadanos tienen vacunación completa tras contagiarse y recibir al menos una dosis de cualquier vacuna, acá se requiere tener las dos dosis para considerarlo completo. “Pero esa diferencia nadie nos la explicó y no está clara en las páginas oficiales del Gobierno”, detalla Nebot.

En su caso, la española se contagió de covid y unos cinco meses después se aplicó una dosis de Pfizer, lo que le bastó para tener el “pasaporte covid” europeo, pero no para ingresar a Colombia.

Por eso Nebot no tuvo otro remedio que abandonar la fila de Migración y aceptar ser deportada a su país, pues le pedían una prueba PCR negativa que no podía hacerse en territorio nacional. No le dieron otra posibilidad. “No hubo tiempo de explicaciones o de soluciones, en menos de media hora ya estaba montada en otro vuelo”.

Estas son las medidas

En todo caso, es posible que las medidas aún sean confusas para quienes pretenden ingresar al país, y más cuando las naciones no comparten un mismo criterio para considerar un vacunado con esquema completo ni tampoco tienen los mismos requerimientos.

La norma es así en Colombia: para ingresar por mar, tierra o aire, los ciudadanos están clasificados en dos grupos con distintas condiciones. El primero está compuesto por los extranjeros que no residen en Colombia y que visitan el país ya sea por turismo o por negocio; mientras que en el segundo están incluidos los colombianos, extranjeros residentes en Colombia y diplomáticos y sus familias.

En ambos casos, las personas deberán diligenciar obligatoriamente el formulario de pre-registro web de Migración Colombia con los datos de su viaje. Todo esto en la página web Check Mig Colombia.

Para el grupo 1 (extranjeros, turistas y negociantes), la norma indica que debe presentar el carné con el esquema completo de vacunación. Lo que significa que debe presentar las dos dosis o la monodosis de Janssen. No se recibe a alguien de este grupo sin al menos una dosis, aunque tenga una PCR negativa. Además, en caso de tener una sola, los extranjeros deberán presentar también la prueba.

Por otro lado están los visitantes del grupo 2 (colombianos, extranjeros residentes en Colombia y diplomáticos), estos pueden ingresar aún si no tienen ninguna de las dosis, pero deberán tener la prueba PCR si no cumplen con el requisito del esquema completo.

El consejo es que antes de viajar revise las reglas del país al que se dirige, pero sobre todo, cerciórese de que coincidan los términos y conceptos de cada uno, por ejemplo, qué es un esquema completo de vacunas.

Cambia política de dosis

En un evento aislado, pero relacionado con este mismo tema de COVID-19, el Ministerio de Salud anunció cambios para la aplicación de dosis en el país.

Según la autoridad nacional, los profesionales ya no podrán negar dosis por la política de frascos abiertos. Dicha práctica establecía que el biológico que contenía cierto numero de dosis se debía utilizar de manera inmediata en igual número de personas luego de haber abierto el frasco, pues así se evitaban desperdicios.

Sin embargo, el ministro Fernando Ruiz aclaró que “no se le puede negar la vacuna a un colombiano por la razón de no poder abrir frascos porque vamos a desperdiciar vacunas. Eso queda claro en Colombia. Primero está la vida de las personas ante la posibilidad de desperdiciar vacunas”.

Señaló que en la medida en que la cobertura aumente habrá menos personas para vacunar, así que expirarán inevitablemente algunas dosis