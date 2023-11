'A los guerrilleros hay que cubrirles la comida, la salud, sus condiciones de vida básicas': la solicitud del Eln al Gobierno Nacional

“Ahora es inevitable solucionarlo por cuanto se nos solicitó acordar un cese al fuego bilateral por seis meses, y no podríamos seguir si no se soluciona el asunto económico, pues a los guerrilleros hay que cubrirles la comida, la salud, sus condiciones de vida básicas de cualquier tropa”, afirmó el líder del Eln.



De igual forma, sostuvo que los compromisos de parte la guerrilla deben ser proporcionales a los que tiene el Gobierno. “Por eso el ELN no puede comprometerse si no hay igual compromiso de parte del Gobierno. No se le puede pedir al otro lo que uno no está en condiciones de hacer. Este tema de la financiación lo hemos conversado en todas las negociaciones, llevamos décadas proponiéndolo”.

Una "organización pobre"



Mientras desde el Gobierno Nacional y la mesa de negociación piden al Ejército de Liberación Nacional, Eln, dejar la práctica del secuestro, la guerrilla afirma que esta continuará toda vez que son una organización que se autodenomina "pobre" económicamente.