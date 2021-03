“A mí no me han regalado nada por ser mujer”: primera piloto de la Armada

Cuando les respondía “aquí estoy, soy yo”, los ojos de sus interlocutores se abrían de par en par, incrédulos: primero, por ver que con quien iban a volar era una mujer, y segundo, por ser tan joven.

Venían entonces los comentarios sarcásticos o en broma: “¿En serio, usted será la piloto?”. “Cuidado va a ser como muchas mujeres conduciendo carro”, haciendo alusión a la fama de malas conductoras de sus congéneres.

Con la paciencia infinita de quien comprende el contexto machista en que estas personas fueron educadas, solo les decía: “qué pena, pero yo soy muy buena conductora, me dirán luego cómo les va”. Se subían con temor, claro. Sus pasajeros no tenían por qué saber sobre los casi seis años de estudio y muchas horas de vuelo que debió invertir, como cualquier varón, para llegar a pilotear una aeronave militar.

Al final del viaje la felicitaban por su manera de pilotear, incluso, le resaltaban lo suave que hacía el aterrizaje. Ella, sonriente, les respondía los cumplidos: “¿Sí, ve, que les iba a gustar volar con una mujer?”.

Siempre soñó ser piloto. De niña en vez de jugar con muñecas lo hacía con aviones y su alcoba la decoraba con afiches de aeronaves. Una vez esta tumaquense criada en Bogotá se graduó como bachiller de la Escuela Naval de la capital de la República, su papá le aconsejó ingresar a la Armada, la misma institución donde él trabajó como jefe técnico. Su hermano mayor (teniente de navío) y una de sus hermanas (periodista, se desempeña en el área de administración) también laboran allí.

Su carrera como oficial de la Armada la hizo en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, de Cartagena. El choque cultural y social fue grande. No solo fue dejar el frío bogotano para recibir el sol canicular cartagenero. También fue pasar de ser la niña acostumbrada al cariño desbordado de sus padres a ser la integrante de un batallón, conformado en su mayoría por hombres; la joven que en la escuela no podía usar celular, ni siquiera para hablar con sus papás; la que recibía órdenes de instructores que levantaban la voz, que le exigían estar cambiada y lista en tres minutos y que le enseñaban a ser más ágil, disciplinada y a mantener todo muy organizado e impecable.

En todas las tareas tenía que responder igual que los demás cadetes. No había diferencia, salvo en algunas actividades de tipo físico, pues la mujer fisiológicamente tiene un rendimiento diferente. Eso está comprobado científicamente, argumenta la militar. “Por ejemplo, en flexiones de pecho no vamos a poder hacer las mismas que los hombres, son parámetros de evaluación un poco distintos, pero no exageradamente diferentes”, comenta.

Son muchos los que se presentan al llamado, pero pocos los escogidos. En esa ocasión “nos presentamos 30 y solo escogieron 3. Entre esos 30 solo hubo 2 mujeres y quedamos 2 hombres y yo”, cuenta esta trigueña de 1,64 m de estatura y 64 kilos de peso.

Subida en su aeronave tiene el deber de efectuar diferentes misiones: de búsqueda y rescate, de interdicción marítima (operativo que se hace para detectar una nave en comisión de actividades ilícitas), de lanzamiento de carga (agua o comida, por ejemplo) y de transporte de personal.

Su eje central, tal como lo explica, es el mar, tanto el Caribe como el Pacífico, esa es su esencia: volar sobre el mar. Aunque a veces también le toque volar sobre tierra.

En la lucha contra el narcotráfico

Su labor durante nueve años como piloto en la aviación de la Armada de Colombia la ha llevado a luchar contra el narcotráfico desde un avión inteligente, dotado con equipos muy modernos para combatir a los narcotraficantes, ya que ellos suelen usar el mar como medio para cometer sus ilícitos.

La aeronave que comanda, que tiene una autonomía de ocho horas, tiene características especiales, como tener un lanza bengalas (de iluminación, de humo, etc) para apoyar a las unidades de superficie (buques) en la detección de las lanchas del narcotráfico. “Eso nos hace especiales porque no todas las aeronaves lo tienen y también hace apertura del porta-avión, para hacer lanzamiento de carga (en caso de una misión de búsqueda y rescate)”.

Son misiones “muy emocionantes, pero también desgastantes”, porque requieren de mucho tiempo y a veces, incluso, llamar a autoridades de otros países para llegar a feliz término una operación, porque los narcos cruzan las fronteras. “Esos bandidos saben, estudian las formas para poder hacerle el quite a su localización, pero nuestra tecnología y nuestro esfuerzo ha encontrado cómo compensar esas ‘perradas’, como le llamamos coloquialmente nosotros en la Armada, para localizarlos”.

En la actualidad la teniente Lozano Castrillón está haciendo un curso para ascender a capitán de corbeta. Y desde Barranquilla, recuerda otra de sus aventuras más memorables. Esta vez, por el gran susto que se llevó.

Volaba un C-206. Tenía la tarea de trasladar a cuatro personas, entre ellas, a una líder indígena y a un Comandante de Brigada, desde Cumaribo, Vichada, hasta Puerto Inírida, Guainía.

Por el mal tiempo que hacía durante el trayecto quiso aterrizar en dos aeródromos cercanos (Gaori y Puerto Carreño), sin embargo, estos los habían cerrado. Pensó en tomar hacia Yopal o a la base aérea de Apiay. Pero no tenía suficiente combustible para llegar a esos lugares. Entre tanto, la turbulencia arreciaba, el C-206, un avión súper liviano, “era una cometa, se movía de un lado para otro”. Además, no viajaba con copiloto. A su lado estaba el coronel de la Brigada, que escuchaba todo lo que estaba sucediendo. Él le decía, “yo no entiendo de aviación Lenys, pero sé que estamos en algo jodido, pero veo tu cara de tranquilidad y eso me tranquiliza”, evoca risueña.

Pero ella, por dentro, “estaba muriéndome del susto”. ¿Dios mío, qué voy a hacer, pensaba. Debió replantear todo y tomó una decisión: informó a Control que se regresaba a Cumaribo.

“Aun cuando no es fácil enfrentarse al mal tiempo, saber que se tiene poco combustible, debe estar uno muy tranquilo, pues tiene unas vidas que salvar. Afortunadamente, llegué a Cumaribo y como cosa de Dios, apenas aterricé, se armó la tormenta eléctrica más grande del mundo”.

Esta católica, creyente, comenta que sirvieron sus súplicas y haber rezado durante la caótica situación, como tres Padre Nuestro. “Yo siempre digo que tengo que volar en compañía de Dios y así ha sido, afortunadamente. Dios nunca me ha abandonado”.