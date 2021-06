En cabeza de la conmemoración se encuentra la Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, en cabeza del alto comisionado Filippo Grandi, quien se encuentra en Colombia, desde donde realizará los eventos para honrar a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo.

Grandi habló con COLPRENSA en medio de su viaje al país y destacó el accionar de Colombia en el manejo que se le ha dado a la migración de venezolanos, así como de aspectos relacionados con el proceso de paz y el impacto que ha generado el Covid-19 en esta población desplazada.

- ¿Por qué escogió Colombia para conmemorar el día mundial del refugiado y el desplazado?

La decisión se tomó el 8 de febrero cuando el presidente Iván Duque anunció el Estatuto de Protección Temporal para los venezolanos en Colombia. Le dije que era buena idea conmemorar este día tan importante para la causa de los refugiados luego de haber tomado una decisión tan valiosa e importante y aquí estoy. Es importante subrayar que en Ecuador también haremos una conmemoración de este estilo. El jueves tuvimos una reunión muy importante de donantes para apoyar esta causa y el presidente de ese país también habló de una forma de protección temporal en ese país, sabemos que ellos están trabajando sobre una medida de ese tipo, por eso para mí es importante reconocer el trabajo de estos gobiernos, sabiendo que en Colombia ese trabajo ya se desarrolla.

- ¿Cuántos fondos se recaudaron en esa reunión de donantes que se adelantó el jueves?

Creo que la cifra exacta es 945 millones de dólares, que son sustanciales, porque en un evento similar del año pasado, con el liderazgo de la Unión Europea y de España, logramos 650 millones de dólares. Un aumento de 50 %, que es muy significativo, especialmente si se considera que es un año difícil por la pandemia y las economías de los países donantes se vieron impactadas. En la reunión también se anunciaron préstamos condicionales, especialmente del Banco Mundial, por 600 millones de dólares adicionales. Es decir que en total se recaudaron cerca de 1.500 millones de dólares.

- ¿Cómo ve que luego de firmado el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc se siga dando en Colombia un fenómeno de desplazamiento interno?

Ese es un tema complejo, porque Acnur tiene todavía una cifra muy alta. La cifra de 2020 creo que es superior a los 8 millones de desplazados, pero tenemos un acuerdo con la Cancillería para revisar cómo se clasifican los desplazados en Colombia, porque sabemos que muchos no están en una situación de vulnerabilidad, fueron desplazados hace muchos años y ahora se puede decir que no son desplazados. A pesar de eso hay desplazamiento en Colombia, a pesar del acuerdo de paz hay tensiones, violencia en algunas zonas, violencia de algunos grupos, entonces no es una situación resuelta completamente, pero trabajamos para que se supere. Nosotros no trabajamos solo con las personas de Venezuela.

- ¿Por qué es importante el ejemplo de Colombia para el mundo, en la forma como ha atendido a la población migrante de Venezuela?

Yo me acuerdo que cuando salí de Colombia a Ginebra todos hablaron de este ejemplo muy importante, porque es una población muy grande de 1,7 millones de personas, además porque no es solo registro, es la puerta a la inclusión de esta población en el sistema de salud, incluido la vacunación, además de la inclusión en el sistema educativo. Todo esto da la posibilidad de que los venezolanos trabajen de manera legal, que inicien una pequeña empresa legalmente, en otras palabras a contribuir a la economía colombiana.

- Aunque el Estatuto del migrante cobija a las personas en situación de irregularidad, que al momento de la implementación estuvieran en territorio colombiano, aún continúan llegando personas a través de pasos y trochas irregulares, ¿Cómo ve la situación de esos nuevos migrantes?

Va a ser un desafío para Colombia y para todos los países de la región. Con relación al estatuto, hay algunas normas para los que llegan después de la entrada en vigencia de la norma, hay un plazo, hay disposiciones, pero esto no es solo el acceso a la protección temporal, es el hecho que más migrantes puedan seguir llegando, la cifra ya es muy alta y especialmente ahora, cuando las medidas de control de frontera a causa de la pandemia van a ser levantadas.

La causa de todo esto es que la situación en Venezuela no se ha resuelto, las razones que han empujado a estas personas a huir del país continúan. No es una guerra, es una crisis política que tiene consecuencias y espero que esta situación se resuelva, porque así sería posible que baje el flujo y una parte de los venezolanos va a comenzar a regresar a su país, como siempre pasa en estas situaciones.

- El gobierno ha pedido más ayuda a la comunidad internacional frente a los migrantes venezolanos. ¿Cree que ha faltado compromiso económico de los aportantes internacionales?

Yo sé que en Washington y Brucelas hay interés y preocupación por la situación en Venezuela y todos saben muy bien que el Covid-19 ha sido muy fuerte en la región, con consecuencias económicas y sociales muy graves, porque no es solo la situación de la migración, también es que los países de acogida deben invertir unos recursos en la respuesta a la crisis migratoria en una situación de crisis económica, lo que es un desafío enorme. Creo que hay conciencia y que la respuesta va a continuar, por ejemplo, el BID anunció que va a movilizar más recursos para ayudar a Colombia y otros países.

- Cómo afecta la situación de los migrantes venezolanos, la ausencia de relaciones entre Colombia y Venezuela. ¿Qué se puede hacer al respecto?

Esto no es mi responsabilidad ni mi competencia, pero ya lo he dicho, espero que la crisis en Venezuela para resolver la crisis sea a través del camino político, porque eso es lo importante, no el camino de las divisiones, el conflicto o la confrontación. El camino del diálogo entre venezolanos, pero con apoyo de la comunidad internacional. No es mi competencia, pero espero que la situación se mueva en esta dirección, para crear condiciones de regreso y retorno para miles de venezolanos que quieren regresar.

- ¿Cómo ha afectado el Covid-19 a los desplazados y refugiados en el mundo, pero también en territorio colombiano?

Hay más pobreza y vulnerabilidad, porque las poblaciones en movimiento dependen de un tipo de economía precaria que desaparece en las situaciones de confinamiento que hemos visto en todos lo países durante la pandemia. El confinamiento destruye el tipo de empleo precario temporal y a corto plazo, que es la fundación económica de estas comunidades en movimiento, eso significa más pobreza para todo el mundo, incluidos los venezolanos en la región, no solo en Colombia. Además hay un impacto sobre las comunidades que acogen, que son frecuentemente las más pobres del país, es en la periferia de los países en las zonas económicamente menos desarrolladas donde la Pandemia ha impactado económicamente, entonces es importante si el estatuto va a favorecer el acceso al empleo, es la respuesta más eficaz a la crisis.