A través de fotos y videos, mujer dio a conocer la violencia de la que fue víctima por parte de su ex

Desde el fin de semana, en las redes sociales, se hizo viral un video en el que una joven identificada como Camila Alfaro, de 24 años, asegura haber sido víctima de abuso sexual y físico durante varios meses por parte de su exnovio.

“Aunque no es para nada fácil compartir estas imágenes, pues son revictimizantes y dolorosas desde cualquier punto de vista, sé que en esta sociedad es necesario que la gente vea el maltrato en primera plana para que al menos intenten imaginar lo que pasamos las mujeres que hemos sido víctimas de la violencia.

“El maltrato psicológico y las huellas que esto dejó en mí nunca fueron visibles ante los ojos de los demás. Pero quizá con estas fotos van a poder acercarse a mi realidad e imaginar por lo menos, por unos minutos, lo que me pasó y podría llegar a pasarle a otras personas.

“Las comparto esto también con el ánimo de proteger a las mujeres que rodean a mi agresor Sebastián Valencia Medina”, se lee en el mensaje acompañado de varias fotografía y video donde muestra las heridas producidas, al parecer, por su expareja.

Además, en otro video narró la historia de abuso que vivió, según ella, por parte de Valencia Medina, a quien conoció en 2019 y que se convirtió en su novio unos meses después.

Alfaro aseguró que fue víctima, en repetidas oportunidades, de puños, patadas y hasta violaciones por parte de Valencia. Esa situación comenzó luego de que los dos decidieron pasar el confinamiento del año pasado, por cuenta del COVID-19, juntos en la casa de él.

Según lo relatado en la publicación, el episodio más fuerte lo vivió el pasado 15 de noviembre de 2020, fecha en la que la pareja asistió, junto a varios amigos de Valencia, a una fiesta en el municipio de La Calera, al nororiente de la ciudad.

Allí, ambos decidieron irse del lugar porque, según ella, no se sentía cómoda con los comportamientos de su novio. Luego de ello, discutieron en la camioneta de Valencia y este le pidió que se bajara del vehículo. Ante la negativa, el sujeto empezó a darle repetidos golpes en la nariz y rostro. Además, intentó ahorcarla.

“Sufrí una fractura desplazada del tercio distal de los huesos propios de la nariz, un trauma de tejidos blandos, una hemorragia subconjuntival derecha y un trauma de los tejidos en la columna cervical y dorsal”, dijo Alfaro en el video.

Otro episodio violento, entre los muchos relatados por la mujer, ocurrió el 20 de julio de este año, cuando la pareja volvió a salir de fiesta en la zona rosa de Bogotá. Alfaro asegura que su novio dejó encerradas todas sus pertenencias en la camioneta, por lo que la mujer tuvo que acudir, junto con la Policía, hasta su casa para pedirlas de vuelta.

“Cuando entré a la casa fue cuándo Sebastián abusó de mí sexualmente. Yo le decía que parara, le hice saber muchas veces que no quería, pero él me agarraba aún más fuerte. Yo lloraba mientras él me violaba y sentía que ver esa debilidad en mí le provocaba más placer”, declaró la víctima en la grabación.

Aunque Alfaro había denunciado a Valencia en la Fiscalía en 2020, hasta ahora le pusieron atención

La mujer aseguró que el año pasado había hecho dos denuncias ante la Fiscalía. Sin embargo, una de ellas fue archivada y de la otra no volvió a saber nada. “Voy a continuar con el proceso legal y por eso responsabilizo a Sebastián Valencia si algo me llega a suceder”, comentó en el video, asegurando que teme por su vida y la de su familia.

Ante el revuelo que tuvo el video de la mujer, que compartieron varias personalidades de la farándula nacional y algunos activistas, la Fiscalía informó, a través de su cuenta de Twitter, el inicio de las investigaciones contra el presunto agresor.