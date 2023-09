Abogado de Arturo Char aseguró que el exsenador estará la próxima semana en Colombia

La próxima semana estaría llegando a Colombia el exsenador de Cambio Radical, Arturo Char, para responder ante la Corte Suprema de Justicia que emitió orden de captura en su contra por presuntamente estar vinculado hechos de corrupción electoral junto a la excongresista Aida Merlano Rebolledo.

Así lo confirmó el penalista Iván Cancino a El Tiempo, quien es cercano al Clan de los Char en el departamento del Atlántico.

La llegada de Arturo Char a Colombia ya la había anunciado el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien es cercano a esta casa electoral en la Costa, que buscará retomar el poder en la Alcaldía de Barranquilla con Alejandro Char.

"Celebro la decisión de Arturo Char de regresar al país y presentarse ante la Corte Suprema de Justicia. Seguro esto ayudará en su defensa y le permitirá probar su inocencia", afirmó en sus redes sociales.

Las afirmaciones de quien ya anunció que aspirará a la Presidencia de la República en 2026, se produjeron debido a que la misma Corte Suprema de Justicia pidió a la Secretaría General de la Interpol emitir circular roja, debido a que actualmente Arturo Char reside en Miami, Estados Unidos.

"Siempre he sido respetuoso de las actuaciones de las autoridades judiciales y por esa razón nunca he debatido los pormenores del caso en medios públicos. He ejercido mis derechos y continuaré haciéndolo hasta demostrar mi absoluta inocencia. Las mentiras de la señora Merlano tarde o temprano se pondrán en evidencia no solo ante mis jueces sino ante la opinión publica", escribió en su cuenta de Twitter el excongresista tras conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia.