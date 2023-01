La primera audiencia contra John Poulos, el presunto asesino de Valentina Trespalacios, se extendió hasta las 2:30 a.m., hora en la que el juez legalizó la captura en contra del estadounidense y pareja de la joven DJ.

En la audiencia de más de siete horas la defensa alegó que al extranjero le vulneraron los derechos fundamentales en el procedimiento judicial.

Cabe recordar que el hombre fue detenido en el en el aeropuerto Tacumen de Panamá en la tarde del martes, país en el que permaneció custodiado hasta que las autoridades colombianas lo capturaron.

Lea además: Caso DJ Valentina Trespalacios: Medicina Legal confirmó que fue asesinada mientras dormía

Al respecto, la defensa de Poulos aseguró que pasó más de 40 horas “confinado en un cuarto oscuro” de la terminal aérea por más de 30 horas. Según la defensa, el estadounidense fue detenido el martes 24 de enero a las 4:00 p.m. y solo fue capturado por las autoridades colombianas a las 8:00 p.m. del miércoles 25.

Además, la defensa de Poulos señaló que, durante esas horas, no puso acceder a sus pertenencias ni pudo comunicarse con su familia en Estados Unidos. “Él me dice que esta es la hora que no ha podido hablar con su madre ni con su padre porque en su poder no se encuentran su celular”, dijo el abogado.

La defensa también habló sobre supuestos ‘vicios’ durante la detención, pues Poulos señaló que las autoridades en Bogotá no siguieron el procedimiento. Por esa razón, el extranjero se negó a firmar documentos si un representante de la embajada no estaba presente.

“Según mi defendido, no es cierto que cuando llegó a Bogotá fue leída la orden de captura, no comunicaron sus derechos ni le aclararon el motivo por el cual estaba siendo capturado, sendos delitos de feminicidio y otros, con sus agravantes”, aseguró.

Otro de los líos que hubo en el proceso, según la defensa, tiene que ver con la supuesta pérdida de 7 mil dólares en efectivo. El abogado agregó que Poulos no ha podido tomar un medicamento que requiere y, además, tendría heridas en las manos por las esposas.

“Tenía las esposas muy apretadas, tuvo un ataque de pánico y no lo han dejado acceder a su medicamento para controlar el colesterol”, señaló el abogado de Poulos.

Lea también: Video: Así fue el sepelio de la DJ Valentina Trespalacios, asesinada en Bogotá

Sin embargo, el juez respondió que la retención inicial que hubo en Panamá tiene que ver con un “trámite administrativo de migración en ese país”. Por eso, según el togado, esta detención no es parte del procedimiento de captura de las autoridades colombianas.

De acuerdo con el juzgado, en ningún momento hubo alguna vulneración a los derechos de Poulos. La audiencia continuará este viernes y el hombre será procesado por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de elementos probatorios.

A todo este lío se suma que en la audiencia hubo problemas por la traducción al inglés para el estadounidense. Fue tan evidente esta situación que hasta el abogado de la víctima insistió en que se corrigiera para no viciar el proceso.