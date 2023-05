Abogado que lleva demanda contra Avianca usó ChatGPT y le arrojó información falsa

Un abogado estadounidense llamado Steven Schwartz, quien lleva una demanda en contra de la aerolínea Avianca, podría enfrentar fuertes sanciones tras usar la inteligencia artificial ChatGPT para redactar un argumento dentro de la demanda.

El problema para Schwartz no solo se dio por usar la IA dentro de su argumentación del caso, sino que también por el hecho de que el juez encargado evidenció que la información brindada por ChatGPT era falsa.

Según la historia publicada por The New York Times, el abogado le pidió a la inteligencia artificial que redactara un escrito de oposición a una solicitud de desestimar el caso, solicitada por la defensa de Avianca, sin embargo esta tecnología le jugó en contra a Schwartz, ya que le arrojó una serie de precedentes legales inventados, los cuales el abogado no dudó en usar.

“La Corte se encuentra ante una situación inédita. Una presentación remitida por el abogado del demandante en oposición a una moción para desestimar el caso, está repleta de citas de casos inexistentes”, indicó el juez Kevin Castel, encargado de llevar la demanda.

Por su parte Schwartz argumentó que “no era consciente de la posibilidad de que el contenido pudiese ser falso”. Este indicó que nunca había usado la herramienta, y al ser su primera vez, la único que hizo para verificar la información brindada por la IA, fue preguntarle si los casos eran ciertos.

Cabe mencionar que Avianca es demandada por un pasajero de la aerolínea, quien asegura que sufrió una lesión al ser golpeado con un carrito de servicio durante un vuelo.

Finalmente, el juez que lleva el caso convocó a una audiencia el próximo 8 de junio en la que Schwartz explicará por qué no debería ser sancionado después de usar supuestos precedentes falsos en un juicio.