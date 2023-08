Abrazados y con múltiples cuchilladas: así murieron una mujer y su pareja

Tal parece que él y ella decidieron irse a vivir juntos al apartamento en Las Palmeras hace apenas un mes. De Hilary, los familiares de José Herrera no conocen mucho, solo que ella era colombo-venezolana.

21 mujeres han sido asesinadas en lo que va del 2023 en Cartagena, tres de ellas en casos de feminicidios.

La joven también tenía un hijo y todo indica que hace unos días ella se fue a Venezuela para atender unos asuntos relacionados con su primogénito.

Hilary regresó a Cartagena el jueves en la mañana. No está claro aún qué pasó en el transcurso del día. Los familiares de él, no lo saben; los parientes de ella aún no llegan a Medicina Legal a reclamar su cuerpo.