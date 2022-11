¿Abuso de autoridad? Graban a policía ahorcando a conductor del Sitp

Ante la situación que se presentó en plena vía pública, varios compañeros del conductor y ciudadanos que presenciaron el presunto abuso de autoridad, le decían al agente que soltara al hombre y solucionará por medio del diálogo, pero este no respondía nada y continuaba haciéndole la llave al hombre.

En la grabación, que ya se hace viral en redes, se escucha al trabajador de este servicio de transporte decir: “no me agreda porque mire cómo me está ultrajando, yo no he sido grosero con usted, no sé por qué usted me está violentando“.

El policía, que parecía estar sordo, no lo suelta a pesar de las súplicas, pero ante la presión ejercida por los demás conductores y transeúntes lo deja tranquilo.

En el video también se ven las placas de la moto del oficial que son OGC 50E, y la referencia Tránsito y transporte 17-9411 área 9, con estos datos los internautas y testigos le piden a la Policía de Tránsito de Bogotá que investigue los sucedió, ya que la entidad no se ha pronunciado sobre el caso.