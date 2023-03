Actuaciones indelicadas con el presupuesto: Las razones del presidente Petro para despedir a María Isabel Urrutia del Mindeporte

Los cambios recientes en los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte siguen dando de que hablar. Esta vez, fue el propio presidente de la República, Gustavo Petro, quien se refirió a estos sucesos mediante su cuenta de Twitter, puntualmente a la razón por la cual declaró insubsistente a María Isabel Urrutia, quien estaba al frente del Ministerio de Deporte.

"He declarado insubsistente a la ministra del Deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la Nación", manifestó el presidente Petro a través de su cuenta de Twitter.

En ese mismo tuit, el presidente confirmó que hoy tomará posesión la nueva ministra de esa cartera, Astrid Bibiana Rodríguez. "Hoy se posesiona la nueva ministra, por primera vez una educadora física, de la Universidad Pedagógica entrara a un gobierno", comentó el presidente Gustavo Petro.

Sobre su salida

En su momento, ante la noticia, Urrutia, fue la primera en pronunciarse, asegurando que no fue notificada con anterioridad sobre este cambio.

“No sé si me declaró insubsistente o me cambió”, fueron las primeras palabras de la exfuncionaria en entrevista con Caracol Radio. “Hoy salgo del gobierno sin saber qué pasó... No me explicaron ni me preguntaron nada”, precisó.